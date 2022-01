Explosão de Covid: infectologista teme pressão sob sistema de saúde em MG

Minas Gerais registrou, nesta quarta-feira (12), 18.153 mil novos casos de Covid, um recorde em toda a pandemia e um número maior do que todas as confirmações do Estado durante o mês de dezembro. Esse crescimento exponencial se deve ao represamento de dados, às festas de fim de ano e à ômicron, que é muito mais transmissível do que as outras cepas. E mesmo que ela geralmente provoque sintomas mais leves do que a delta, a variante está deixando os especialistas preocupados.

O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, afirmou que existe um temor de que aconteça em Minas a mesma pressão nos leitos de terapia intensiva já detectada no estado de São Paulo – onde novas internações diárias em UTI por Covid cresceram quase 70% em uma semana.

“Temos uma pressão que já está aumentando, mas ainda não sabemos em que nível vai crescer. A circulação da ômicron está muito grande, mas também existe um grande número de pessoas vacinadas. Não sabemos como vai ser essa equação, mas ficamos preocupados de que possa acontecer o mesmo cenário de São Paulo”, afirma o infectologista, que integra o Comitê de Enfrentamento à Covid em Belo Horizonte.

Segundo ele, as estatísticas não apontam qual percentual de internados com Covid ou Influenza nos leitos reservados a pacientes com doenças respiratórias neste momento, mas a observação clínica já indica que o atual problema está concentrado no coronavírus. “O que tenho visto nos hospitais em que trabalho é um processo de inversão, de redução no número de pacientes com Influenza e crescimento de pessoas com Covid. Está havendo uma nova explosão de casos de Covid”.

E embora a infecção pela ômicron seja mais leve na maioria dos casos, especialmente porque a maioria da população foi vacinada, o sistema de saúde pode acabar pressionado devido ao grande volume de infectados. “Estamos percebendo gradativamente um volume maior de pessoas que procuram o sistema de saúde para internação com quadros mais severos. Como temos um volume muito grande de infectados, mesmo um percentual pequeno de casos severos já pode levar a uma saturação dos leitos hospitalares”, explica.

O perfil dos pacientes com sintomas mais graves de Covid permanece o mesmo, segundo Urbano. São pessoas que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal, com idade acima de 60 anos e com comorbidades.

Se houver pressão sobre o sistema de saúde, Urbano acredita que será necessário suspender atividades com aglomerações, como boates, festas e eventos. Cada um pode fazer a sua parte, mantendo as medidas não farmacológicas, como uso de máscara e distanciamento social, além de estar com a vacinação em dia. A dose de reforço está disponível para quem encerrou o esquema vacinal há mais de quatro meses.

O crescimento exponencial de casos de Covid não acontece somente no Brasil, como em todo o mundo, por causa do espalhamento da nova cepa. Desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) reconheceu a variante ômicron, há 47 dias, o mundo teve um aumento de 19% nos casos conhecidos de Covid-19 e vem registrando recordes diários de novos diagnósticos.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom, já se referiu à variante como um “tsunami” pela capacidade e velocidade de contágio: “Isso está e continuará colocando uma pressão imensa sobre os esgotados trabalhadores da saúde, e os sistemas de saúde estão à beira do colapso”, declarou em entrevista coletiva.

Leitos de UTI

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o impacto sobre o SUS ainda não foi grande. Neste momento, a ocupação dos leitos de UTI está em 56,26%, sendo que para os pacientes com suspeita de Covid o percentual é de 9,64%. Há um mês, 50,64% dos leitos estavam ocupados e a taxa da Covid estava em 6,49%, segundo a secretaria.

Mas quando se olha para os números da região Central, onde está a região metropolitana de Belo Horizonte, a situação não é tão confortável. De acordo com o painel da SES-MG, 76,81% dos leitos de terapia intensiva do SUS estão ocupados, sendo que, para as unidades reservadas para pacientes com Covid, a taxa está em 37,75%.

Ainda que a ômicron esteja provocando uma pressão sobre o sistema de saúde, o cenário ainda é diferente daquele de março/abril de 2021, quando a gama se espalhou por um país não vacinado, provocando colapso no sistema de saúde de vários municípios.

Para se ter uma ideia, no dia 1º de abril de 2021, o boletim epidemiológico de Belo Horizonte indicava 92,5% de 1.126 leitos de UTI Covid ocupados. Já no dia 10 de janeiro de 2022, eram 67,6% de ocupação em 216 vagas de terapia intensiva para a doença.

Remanejo de leitos

A Secretaria Municipal de Saúde não informou quantos leitos de enfermaria ainda podem ser convertidos para Covid na rede pública, em caso de um maior crescimento na pressão por internações. Desde a semana passada, foram abertos 135 leitos de enfermaria na rede pública para Covid, chegando a um total de 355.

A pasta informou que, ao longo da pandemia, sempre de acordo com os indicadores epidemiológicos e assistenciais da doença no município, foram realizadas aberturas de leitos de Covid e remanejamento para leitos retaguarda. “A Prefeitura manterá a mobilização de mais leitos para Covid, à medida da necessidade, e com o objetivo de manter a assistência à população”, afirmou a pasta.

Além da Covid e das doenças respiratórias, os CIDs mais frequentes que pressionam o sistema de saúde por leitos de enfermaria estão relacionados às infecções bacterianas diversas, cardiopatias e doenças renais crônicas, segundo a pasta. Por enquanto, não há indicação para uma suspensão de cirurgias eletivas.

(* Com Folhapress)

Fonte: O Tempo