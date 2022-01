Homem é condenado após queimar cabo de internet irritado por conexão lenta

Um homem foi condenado a sete anos de prisão na China por ter queimado uma caixa de telecomunicações de fibra óptica, em via pública, irritado com a lentidão da conexão.

De acordo com o documento divulgado na segunda-feira (10) no site do tribunal da cidade de Cenxi, na província de Guangxi (sul), em junho passado, este indivíduo voltou sua frustração contra uma caixa de telecomunicações com o cabeamento de acesso à Internet, à qual ateou fogo.

Momentos antes, Lan havia deixado, já irritado, um cibercafé da cidade, reclamando da lentidão da rede. Seu ato causou a queda da Internet em quase 4.000 residências e em um hospital público entre 24h e 48h. O custo total dos danos foi de quase 20.000 iuanes (US$ 2.850).

O suspeito foi encontrado, graças à arma do crime: um isqueiro.

Fonte: O Tempo