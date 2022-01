Homem é preso com material pornográfico de crianças, adolescentes e até de bebês

Um homem de 47 anos foi preso com fotos e vídeos de pornografia infantil no bairro Novo Eldorado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (11). Detalhes da investigação foram repassados em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (12).

A delegada Mellina Clemente, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Contagem, explicou que os trabalhos investigativos começaram após o provedor do Google, nos Estados Unidos, ter identificado fotos com conteúdo sexual de crianças e adolescentes no Google Fotos do suspeito.

“A PF (Polícia Federal) nos repassou o caso e as investigações começaram. Localizamos diversos materiais pornográficos, inclusive envolvendo bebês de colo. Na casa dele apreendemos roupas de bebê que acreditamos estar ligado à conduta criminosa”, afirmou.

No material apreendido foram encontradas imagens realizadas das vítimas em transporte público e até de mães amamentando os filhos.

O suspeito também abordava as crianças e adolescentes nas redes sociais. O homem pedia o material pornográfico de forma explícita. “Ele pedia abertamente e falava, em alguns casos, que queria ver se a criança estava crescendo”.

Chocante

A grande quantidade de material surpreendeu e chocou as autoridades. “O crime já é chocante quando envolve criança e adolescente e ficamos ainda mais chocados quando tem bebê”, destacou a delegada.

Alerta

O alerta é que os pais e responsáveis redobrem os cuidados e jamais deixem os filhos navegando sem supervisão. Veja qual site ele está acessando, com quem conversa. Toda esta exposição atrai este tipo de criminoso”, afirma Mellina Clemente.

Prisão

O suspeito foi levado para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Os trabalhos investigativos prosseguem.

A prisão aconteceu com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente: Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena varia de 1 a 4 anos de prisão e multa.

