‘Júlia tem um otimismo trágico’, analisa Denise Fraga

Denise Fraga vê beleza nas fragilidades de Júlia, a cantora fracassada e com vício em álcool que interpreta na novela ‘Um Lugar ao Sol’. Na trama das 21h da Globo, a mãe de Felipe (Gabriel Leone) luta contra a doença, enquanto tenta lançar um trabalho musical. Mas jura ao filho que permanecerá sóbria. No entanto, a psicanalista Ana Virgínia (Regina Braga) pouco acredita na recuperação da filha, porque já escutou promessas semelhantes

Na entrevista a seguir, a atriz de 57 anos detalha o processo de voltar às novelas em ‘Um Lugar ao Sol’ e como se sentiu quando a pandemia chegou a ameaçar a realização das gravações. Além disso, explica de que forma construiu uma personagem que é alcoólatra, mas também possui outras camadas. Denise ainda conta sobre sua relação pessoal com bebidas alcoólicas e o que acha da abordagem do tema no folhetim.

Como foi voltar às novelas em ‘Um Lugar ao Sol’?

DENISE FRAGA – Realmente, fazia muito tempo que não atuava em uma novela. Eu e a Lícia (Manzo, autora) tínhamos tentado trabalhar juntas , mas não deu certo. Não tinha feito antes porque os convites que tive calharam de acontecer quando estava, ao mesmo tempo, em cartaz no teatro . É um privilégio estar com esse elenco, com o Maurício (Farias, diretor), a Lícia e esse texto. No início, a gente achava que não conseguiria gravar e isso começou a apertar meu coração.

Por quê?

DENISE – Porque é uma novela preciosa e cheguei a pensar que, talvez, não desse certo. Foi realmente uma grande vitória, uma guerrilha com todos os protocolos. E essa equipe é brilhante! A coisa foi sendo assimilada e tem uma particularidade com o texto da Lícia: os personagens falam sobre si de forma coerente, com clareza, e isso dá voz para muita gente. Principalmente para a Júlia, que tem esse dilema da adição. Fiquei emocionada com as cenas. Tenho pena que a gente não tenha conseguido fazer as festas necessárias no camarim, mas foi inesquecível.

Como você se preparou para viver uma alcoólatra?

DENISE – A característica do alcoolismo é tão forte que você resume a “viver uma alcoólatra”, mas ela tem muitas outras camadas. Fui a algumas reuniões do A.A. (Alcoólicos Anônimos) e uma coisa incrível da novela é as pessoas conhecerem o trabalho de lá. Porém, a Júlia tem outro problema, além da adição. A relação com o Felipe, personagem do Gabriel Leone, é linda. Todo mundo tem um amigo que você deu a mão, que tem de entender isso como uma doença, algo que precisa ser cuidado. Acho que todos nós deveríamos ir a essas reuniões do A.A., porque estamos cheios de vícios que não conseguimos deixar.

O que você acha de abordarem esse tema?

DENISE – A adição permeia a nossa vida. A gente não tem mais como falar de vício só de droga e bebida. Estamos mergulhados em vidas que gostaríamos que fossem diferentes. Júlia tem um otimismo trágico. Ela tenta, de toda maneira, falar que está tudo bem. E se enfia em enrascadas. É uma tragédia melancólica, cheia de humor e bem escrita O que eu acho bonito dessa personagem, mais do que tudo, é a relação que ela tem com a arte, a música . Acreditar que, aos 50 anos, vai gravar o álbum.

E qual é a sua relação com bebidas alcoólicas?

DENISE – A minha relação com o álcool sempre foi serena. Bebo socialmente. Quanto ao consumo na pandemia, bebi mais vinho, mas é uma coisa que devo tomar cuidado.

Como a psicologia está envolvendo a relação familiar da Júlia com o Felipe e a Ana Virgínia?

DENISE – Existe uma relação da mãe com esse filho, que tem a avó no meio. A gente ficou muito nesse trio. Eu sentia vontade de encontrar o elenco inteiro. Mas, ali, fazíamos uma trama à parte. A minha personagem é filha de uma psicanalista que acabou se especializando em pacientes com adição, mas ela não consegue resolver o problema da filha com álcool. É bonito ver, nessa história , como a vida é móvel, como não tem solução e não há uma receita.

Fonte: O Tempo