Kylie Jenner alcança 300 milhões de seguidores no Instagram

A disputa por visibilidade nas redes sociais é grande em todo o mundo. Para as personalidades, apesar de parecer mais fácil, atingir três dígitos de milhões de seguidores não é para qualquer um.

E Kylie Jenner atingiu a marca de 300 milhões de fãs no Instagram. A bilionária superou artistas de relevância, como as cantoras Ariana Grande, que tem 289 milhões, e Selena Gomez, com 288 milhões de seguidores.

Na área dela, o mundo empresarial, Kylie está na frente de Kim Kardashian, que contabiliza 278 milhões de internautas no perfil oficial no Instagram.

Kylie Jenner tem apenas 24 anos de idade e integra a lista da Forbes como uma das personalidades mais ricas do mundo. Ela também é modelo e se destacou ao aparecer no reality show Keeping Up with the Kardashians, transmitido pelo canal E!.

Atualmente, ela está grávida do segundo filho com Travis Scott. Eles também são pais de Stormi, de 3 anos, e estão juntos desde 2017.

Fonte: O Tempo