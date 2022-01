Minas tem 341 cidades em situação de emergência por causa das chuvas

Um total de 341 cidades já decretaram situação de emergência em Minas Gerais, segundo o boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta quarta-feira (12). O governo publicou o reconhecimento da situação de emergência de mais 220 municípios nesta quarta. As demais cidades que compõem as 341 nesta situação já tinham sido reconhecidas pelo governo.

“Os municípios devem solicitar ao Estado o reconhecimento do estado de emergência ou podem fazê-lo por meio de decretos próprios, seguidos de reconhecimento do Estado. Após esse processo, é reconhecido o direito para requerimento de verbas de auxílio do Governo de Minas e do Governo Federal”, explica o governo de Minas.



As chuvas no Estado já deixaram 3.992 desabrigados e 24.610 desalojados. Além disso, há 24 pessoas mortas, o número já é maior que o do período chuvoso de 2020 e 2021, quando foram registradas 22 mortes .

Os números de mortes podem aumentar, já que o período chuvoso segue até o dia 31 de março deste ano e a previsão é que a chuva persista pelos próximos dias. Somente nas últimas 24h, Minas Gerais registrou mais cinco mortes pelas chuvas. Até esta terça-feira (11) eram 19 mortes registradas.



Fonte: O Tempo