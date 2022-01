Ocupação de UTI Covid em BH chega ao nível vermelho

O rápido crescimento no número de casos de Covid em Belo Horizonte já havia provocado pressão sobre os atendimentos nos serviços de urgência e nos leitos de enfermaria. Agora, já é possível perceber que a ômicron já provoca um impacto sobre as unidades de terapia intensiva.

De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte desta quarta-feira (12), 70,9% das vagas de UTI Covid da capital mineira estão ocupadas – nível vermelho, indicando situação crítica. No dia anterior, a taxa estava em 67,6%. Atualmente, há 104 vagas na rede pública e 112 na particular.

A situação também é delicada em relação aos leitos de enfermaria. Mesmo com o acréscimo de 135 vagas na rede SUS, a taxa de ocupação ainda está alta, calculada em 77,1% (nível vermelho). Somente na rede pública, a ocupação é de 98,3%.

E o número de infectados continua em processo de crescimento. Atualmente, a taxa de transmissão (Rt) está em 1,13 e a incidência da doença é de 229 casos a cada 100 mil habitantes (número quatro vezes maior do que foi registrado no dia 1º de dezembro).

Somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.022 casos de Covid na capital mineira. O boletim indica ainda quatro mortes pela doença, alcançando a um total de 7.121 vidas perdidas para a doença desde março de 2020.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que, ao longo da pandemia, sempre de acordo com os indicadores epidemiológicos e assistenciais da doença no município, foram realizadas aberturas de leitos de Covid e remanejamento para leitos retaguarda. É” importante ressaltar que na última semana foram abertos 135 leitos de enfermaria Covid. No dia 4 de janeiro eram 220 leitos. Hoje são 355. A Prefeitura manterá a mobilização de mais leitos para Covid, à medida da necessidade, e com o objetivo de manter a assistência à população”, disse a pasta.

Fonte: O Tempo