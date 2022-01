Palmeiras acerta detalhes e anuncia zagueiro Murilo, ex-Cruzeiro

A diretoria do Palmeiras acertou os últimos detalhes da negociação e anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do zagueiro Murilo, que estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia, onde conquistou títulos. O jogador de 24 anos e 1,88m de altura assinou vínculo com o clube alviverde por cinco temporadas, até o final de 2026.

“Fiquei muito feliz quando chegou a proposta. Fiquei emocionado de verdade e contei para toda a minha família. Aceitei logo de cara e queria vir para São Paulo o mais rapidamente possível para me juntar aos meus companheiros”, afirmou o defensor, em declarações ao site oficial do Palmeiras, após ter conhecido a estrutura do centro de excelência da Academia de Futebol. “Já conhecia a estrutura do clube e fico feliz por ter tudo isso à minha disposição. Tenho certeza de que tomei a decisão certa ao vir para o Verdão”.

Revelado pelo Cruzeiro, onde chegou aos 13 anos, Murilo foi figura constante em convocações de seleções brasileiras de base e estreou profissionalmente pelo time mineiro em 2017. Integrou o elenco campeão estadual em 2018 e 2019 e da Copa do Brasil em 2017 e 2018, somando, ao todo, 60 partidas pelo clube. Em Belo Horizonte jogou ao lado do atacante Rony, ainda na base, e do lateral-direito Mayke.

“É muito bom chegar a um lugar onde já se tem amigos e pessoas que conhecemos. O Mayke e o Rony me ajudarão na adaptação e será também uma oportunidade para eu fazer novas amizades”, disse, elogiando ainda a intensidade do time do técnico português Abel Ferreira. “Já assisti a vários jogos recentes do Palmeiras, percebi muito a intensidade e gosto deste estilo de jogo. Tenho certeza de que me adaptarei rápido e vou corresponder dentro de campo em tudo o que o professor e sua comissão me pedirem”, destacou.

No meio da temporada 2019, valorizado pela eficiência no jogo aéreo e pela firmeza atuando do lado esquerdo da zaga, Murilo foi vendido ao Lokomotiv Moscou, pelo qual contabilizou 71 partidas (sendo 10 pela Liga dos Campeões da Europa) e cinco gols, além dos títulos da Supercopa da Rússia de 2019 e da Copa da Rússia em 2021.

Este é o quinto reforço do Palmeiras para 2022. Os primeiros foram o goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, o meio-campista colombiano Atuesta, que estava no Los Angeles FC (Estados Unidos), o atacante Rafael Navarro, destaque da temporada passada pelo Botafogo, e o meio-campista Jailson, ex-Grêmio e que estava livre no mercado após atuar no futebol chinês.

