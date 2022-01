Peixe dourado aprende a ‘dirigir em terra firme’, mostra estudo; vídeo

Os peixes vermelhos (carpas, ou peixes dourados) são capazes de ‘dirigir’ um veículo – concluiu uma equipe de pesquisadores israelenses em um estudo sobre a capacidade dessa espécie de se adaptar e se orientar em um ambiente terrestre.

Pesquisadores da Universidade Ben Gurion, localizada no deserto de Neguev (sul), criaram um dispositivo que permite a um peixe vermelho se deslocar, enquanto nada em um aquário colocado em um carrinho robótico, relata um estudo publicado na edição de fevereiro da revista Behavioral Brain Research.

Os pesquisadores anexaram câmeras que rastreiam o movimento do peixe e as conectaram a um computador que guiava o veículo. Quando o peixe ia para a parte dianteira do aquário, o veículo avançava. Quando o peixe ficaram na parte traseira, o veículo permanecia imóvel, dizem os pesquisadores, que publicaram um vídeo deste singular “veículo controlado por um peixe”.

Hey @TheEllenShow, we wanted to say that BGU can help Dory. Our interdisciplinary researchers’ team (@OhadBenShahar, @ronen_segev) discovered that a goldfish’s navigational ability supersedes its watery environs, even if they were interrupted in the middle. See it in the video. pic.twitter.com/knEPrEWeov

