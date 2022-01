Peritos criminais especialistas em geologia vão a Capitólio para apurar tragédia

Quatro peritos criminais, sendo dois deles especialistas em geologia, serão enviados, nesta quinta-feira (13), para apurar as causas do deslocamento de uma rocha que caiu sobre as lanchas em Capitólio, no Sul de Minas, resultando na morte de dez pessoas .

Três peritos são da Polícia Civil e um deles é da Polícia Federal. A Polícia Civil já ouviu os prefeitos de Capitólio e de São José da Barra, também no Sul de Minas, de onde saiu a lancha em que estavam os turistas que morreram. Também foi ouvido o dono da embarcação.

Nesta quarta-feira (12) a Marinha suspendeu, oficialmente, o tráfego de embarcações nos cânions do Lago de Furnas . A portaria foi assinada nessa terça (11/1) pelo delegado e capitão de corveta Hebert Bruno da Cunha França, titular da Delegacia de Furnas. A portaria informa que a desinterdição só acontecerá após aval da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Capitólio.

A tragédia ocorreu no último sábado (8), quando uma rocha se desprendeu e atingiu três embarcações, matando dez pessoas que estavam em uma mesma lancha e ferindo outras 34 pessoas.

Fonte: O Tempo