Presidente da Caixa detalha linhas de crédito para pequenos pescadores

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalhou hoje (12), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o anúncio de linhas de crédito específicas para pescadores artesanais feito mais cedo, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

A iniciativa abrange trabalhadores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e deve alavancar a atividade pesqueira em todo o litoral brasileiro. O presidente também fala sobre o pagamento do abono salarial PIS/Pasep em 2022.

Assista na íntegra:

*Matéria em atualização.