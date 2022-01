Programação infantil agita o começo do ano na capital mineira

É período de férias de verão e a programação cultural para a criançada está a todo vapor na capital mineira. Ao contrário dos últimos dois anos – que forçaram famílias a se enclausurar em casa –, o afrouxamento da quarentena neste início de 2022 já permite que as crianças aproveitem atividades ao ar livre e gastem toda a energia acumulada durante o período de isolamento social.

Para ajudar os pais com o que fazer junto da meninada no tempo livre, o Magazine selecionou alguns programas infantis – em formato online e presencial – para dar aquela chacoalhada nos ânimos durante o recesso escolar. De passeios culturais pelos museus da cidade a brincadeiras de troca de cartas, passando por peças de teatro e exibição de filmes, o roteiro tem um pouco de tudo para agradar a meninos e meninas de todas as idades.

Vale ressaltar que a pandemia ainda não acabou e por isso é preciso seguirmos atentos aos protocolos de segurança. A garotada deve brincar usando máscaras, mantendo as mãos constantemente higienizadas e cumprindo o distanciamento necessário para se prevenir contra a Covid-19.

Confira as sugestões a seguir e divirta-se!

Escrita

“Ciranda de Reparos – Brincando de trocar cartas”

Com a intenção de unir gerações, o projeto estimula as pessoas a trocarem cartas físicas que usem a cidade de Belo Horizonte como fonte de inspiração. Como funciona: Cada criança inscrita é convidada a escrever uma cartinha que mostre sua relação com a cidade. O objetivo é criar uma ciranda de trocas de cartas entre famílias, reduzindo distâncias e aproximando pessoas através do brincar, por escrito ou desenhado, gerando novos vínculos em comunidade com a cidade ao seu redor. A coleção de memórias da garotada será compartilhada com outros participantes via correios. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas até o dia 14 de janeiro pela plataforma de eventos e venda de bilhetes Sympla.

Musical

“O Pescador e a Estrela”

Com direção de Karen Acioly e texto original de Thiago Marinho e Lucas Drummond, o espetáculo dá protagonismo à deficiência visual e aposta numa mensagem de esperança e ensina à criançada a importância de não desistir diante de situações difíceis.

A trama conta a história de um pescador cego se encontra com uma estrela à beira do mar, onde juntos os dois cantam, dançam e se divertem – ele na terra e ela no céu. Um dia, sem mais nem porquê, a estrela desaparece. Decidido a reencontrá-la, o jovem parte em uma jornada rumo ao céu. Ao seu lado vai Hortênsia, uma menina superprotegida pelas tias, que quer conhecer o mundo mais que tudo. O que ambos não sabem é que um casal ganancioso casal os segue de perto com a intenção de roubar a estrela. No CCBB, na praça da Liberdade. Fica em cartaz até o dia 24 de janeiro, com exibição de sexta a segunda-feira, sempre às 16h. Ingressos custam de R$ 15 a R$ 30 podem ser adquiridos no site bb.com.br/cultura. Parte das entradas será destinada gratuitamente a pessoas com deficiência e acompanhante, mediante envio de autodeclaração pelo e-mail [email protected]

“As Aventuras do Bebê Tubarão”

Dois mergulhadores curiosos se juntam à uma família de tubarões para explorar a vida marinha e conhecer espécies e seres que vivem no fundo do mar. O musical é uma adaptação para o teatro de uma animação que trata da família de um bebê tubarão. No Espaço Alternativo do Shopping Cidade (rua dos Tupis, 337 – Centro). Dia 29 e 30 de janeiro, às 11h. Ingressos a R$ 20 pelo site do Sinparc.

Oficinas

Construção de dinossauros de papelão

Oficina ensina os pequenos a construírem seu próprio brinquedo. Sem a ajuda de dispositivos eletrônicos, a aula vai mostrar como a criançada pode aprender a montar um dinossauro todo feito de papelão. No Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade), de 15 a 22 de janeiro. A criança deverá estar acompanhada por um responsável durante todo o tempo da oficina. Cada data contará com quatro turmas em horários diferentes: turma 1 – das 10h30 às 11h; turma 2 – das 11h às 11h30; turma 3 – das 11h30 às 12h, e turma 4 – das 12h às 12h30. Todas as sessões são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 3343-7317.

Oficina de Lego

Com o propósito de estimular habilidades cognitivas, culturais, socioemocionais e motoras nas crianças, a oficina vai promover sessões lúdicas de contação de histórias que vão induzir a meninada a aprender juntos dos seus pais como criar cenários em formatos de Lego. As aulas serão divididas em três etapas: apresentação e interação inicial com os participantes (adultos e crianças); contação de história com interação, e um desafio que vai sugerir que a turma construa um objeto, elemento ou personagem da história com as peças do Lego. No Museu dos Brinquedos (av. Afonso Pena, 2564 – Funcionários). Todas as terça e quintas-feiras, em três horários: 11h30, 14h30 e 16h. Ingressos de R$15 a R$ 30 nas bilheterias do museu. Mais informações: (31) 3261 3992 e (31) 97170 1480.

Educação musical para crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes com idades entre seis meses e 15 anos, têm a chance de aprender um pouco sobre o mundo da música através de uma série de cursos oferecidos pelo Centro de Musicalização Infantil (CMI) da Escola de Música da UFMG em formato online, híbrido e presencial. Com mais de 30 anos de atuação, o centro vai ensinar crianças e adolescentes de Belo Horizonte e região metropolitana a tocar instrumentos como piano, violão, guitarra e violino, além do canto, dependendo da escolha do praticante. Informações como datas, valores e documentos necessários para matrícula podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (31) 2342-1212.

Teatro

“Jojô e Palito em: As Oliveiras e os Sete Gatinhos”

Espetáculo do Grupo de Teatro Faos segue a famosa dupla Jojô e Palito que agora parte para uma aventura pelo mundo dos felinos. Nos dias 15, 16, 22 e 23 de janeiro, no palco do Teatro Marília (av. Prof. Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia). Ingressos a R$ 20 pelo site Sinparc.

“Rainha da Neve”

Inspirada no conto de fadas do autor dinamarquês Hans Christian Andersen, a peça gira em torno da luta entre o bem e o mal para quebrar o feitiço do inverno eterno. Elsa, a filha mais velha do rei e da rainha da Noruega, nasce com a capacidade de criar gelo e neve. Para aprender a controlar seus poderes, é trancada no castelo até o dia de sua coroação, quando, por acidente, acaba condenando todo reino a um inverno sem fim. Nos dias 15 e 16 de janeiro, sempre às 16h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (rua da Bahia, 2244 – Lourdes). Ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro ou pelo site cyntilante.com.br. Mais informações: (31) 3264 5083 ou (31) 98260 4652 (WhatsApp).

Cinema

Filme “Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo”

Franjinha está construindo uma máquina do tempo e precisa reunir moléculas dos quatro elementos: ar, água, fogo e terra. Mônica joga Sansão e, sem querer, acerta o aparelho, espalhando os elementos. Agora a turma precisa ajudar a consertá-la. No Cine Santa Tereza (rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza), dos dias 12 a 16 de janeiro. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos no site diskingressos.com.br ou nas bilheterias do cinema.

Museus

Visita aos jardins da Casa Kubitschek

O Museu Casa Kubitschek (Av. Otacílio Negrão de Lima, 4188 – Pampulha), oferece no mês de janeiro uma visita mediada em seus jardins. Dedicado ao público infantil, o passeio vai levar o público convidado a percorrer os jardins do museu – projetados por Roberto Burle Marx –, e a explorar as características botânicas, artísticas e históricas do local. Durante a atividade, as crianças terão a oportunidade de brincar com os carimbos das espécies dos jardins. Gratuito, o evento acontecerá nos dias 15, 22 e 29 de janeiro. É necessário inscrição prévia para ter acesso ao passeio, que pode ser feita diretamente pelo email [email protected]

Fonte: O Tempo