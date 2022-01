Queiroga diz que principal ação contra ômicron é ampliar vacinação

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a principal ação diante do crescimento de casos de Covid-19 é ampliar a vacinação no Brasil. Segundo o ministro, isso deve ocorrer principalmente no Norte porque a aplicação da segunda dose e a dose de reforço na região está baixa.

“A principal ação sem dúvida é a campanha de vacinação, ampliar a dose de reforço. Em alguns Estados onde a segunda dose está baixa tem que ampliar, sobretudo na região Norte. Eu tenho falado disso de maneira reiterada e o Brasil é testemunha”, destacou.

Queiroga explicou que o indivíduo que não tem o esquema vacinal completo tem mais chance de desenvolver formas graves da doença. No Pará, por exemplo, a pasta tem visto um aumento no caso de hospitalização e de óbito.

Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil registrou 73.617 casos de Covid, nesta terça-feira (11). Também foram registrados 139 mortes em 24 horas.

Com isso, o país chegou a 22.630.142 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 e a 620.281 vidas perdidas desde o início da pandemia. A explosão de casos ocorre em meio à expansão da variante ômicron e após as festas de fim de ano no país.

Recentemente, Queiroga havia dito que a pasta prepara um plano de contingência caso uma nova onda de Covid ocorra no país e pressione o sistema de saúde por conta da variante ômicron.

Ele esclareceu que tem observado um aumento de casos de Covid-19 num cenário em que a variante ômicron já é prevalente no Brasil.

No Brasil, o primeiro caso de infecção com a variante ômicron foi anunciado em 30 de novembro. A nova cepa já representa 92,6% dos testes positivos para detecção de Covid no Brasil, indica levantamento feito por laboratórios.

Fonte: O Tempo