Ronaldo anuncia promoção que dá entradas aos sócios do Cruzeiro

O Cruzeiro fará uma promoção para integrantes do programa de sócio-torcedor. Os membros do projeto poderão ir de graça aos dois primeiros jogos do time no Campeonato Mineiro, com direito a levar um acompanhante ao estádio.

Para conseguir a promoção, será preciso aderir ao programa até o dia 20 de janeiro, de acordo com Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador e atual gestor do clube falou sobre o tema em live na manhã desta quarta-feira (12).

O dirigente reconhece que há falhas no programa e lamentou que os números atingidos até agora são tímidos – há 16.936 membros, de acordo com a plataforma do clube.

Ronaldo Fenômeno prometeu ainda a mudança nos sócios para os próximos meses. A ideia é que o programa conceda mais benefícios aos torcedores que fizerem adesão.

De acordo com o gestor, todo o dinheiro faturado no programa de sócio-torcedor será revertido para o futebol. Não há desejo de utilizar o valor em outros setores do clube.

