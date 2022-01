Ronaldo Fenômeno confirma chegada de Gabriel Dias ao Cruzeiro

O Cruzeiro acertou a contratação de Gabriel Dias, lateral direito que defendia o Ceará. O jogador está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube em definitivo.

Ronaldo Fenômeno confirmou a contratação do jogador de 27 anos em live com membros do programa de sócio-torcedor do clube.

Sem um jogador para a função no elenco, o departamento de futebol adiantou o acordo com o atleta nos últimos dias. Ele deve integrar o elenco comandado por Paulo Pezzolano até o fim da semana.

Gabriel Dias foi revelado pelo Palmeiras, mas teve poucas chances na Academia de Futebol. O jogador foi emprestado a Boa Esporte, Mogi Mirim, Bragantino e Paraná. Posteriormente, defendeu Internacional, Fortaleza e jogou pelo Ceará na última temporada.

Gabriel Dias chega ao Cruzeiro porque se adéqua à nova realidade financeira do clube. A diretoria busca jogadores com salários baixos e que possam evoluir no time, que luta para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro desde 2020.

Fonte: O Tempo