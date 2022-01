‘Turco’ Mohamed e Luís Castro: um dos dois pode assumir o Galo

Não é novidade que o Atlético busca um treinador estrangeiro para comandar o clube depois da saída de Cuca, desta froma, mais dois nomes aparecem fortes no radar, conforme apurou a reportagem do Super.FC. O argentino com cidadania mexicana Antonio “Turco” Mohamed e o português Luís Castro foram procurados, tiveram contato com o projeto do clube alvinegro por meio de um dos investidores do clube e um deles pode ser confirmado como o novo treinador da equipe até o final desta semana.

“Turco” Mohamed, de 51 anos, está sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Monterrey, do México. Ele não é um completo desconhecido do torcedor atleticano, já que em 2013 comandava o Tijuana, também do México, que por pouco não tirou o Galo da Libertadores. Foram dois empates, 2 a 2 fora e 1 a 1 em BH. Na ocasião do jogo de volta, Riascos foi para a bola e viu Victor se eternizar como o santo alvinegro ao defender com o pé esquerdo.

Depois de deixar os Xolos, ele ainda treinou o Huracán-ARG, América-MEX, Monterrey-MEX, Celta de Vigo-ESP, novamente Huracán e Monterrey, seu último clube.

Outro português

Luís Castro é mais um da hoje badalada escola de treinadores portugueses. A diferença é que atualmente ele está empregado, no Al Duhail, do Qatar, com quem tem vículo até o final do ano. A equipe hoje ocupa a segunda posição da liga catari, dois pontos atrás do líder Al-Sadd, mas com duas partidas a mais.

Uma eventual contratação dependeria de uma negociação por parte do treinador com o clube ou o pagamento de alguma quantia pelo Atlético por sua liberação. Castro, de 60 anos, tem como passagens de destaque por Porto, Rio Ave e Vitória de Guimarães, todos de Portugal, além do Shakhtar Donetsk, entre 2019 e 2021, onde já comandou uma legião de brasileiros, algo tradicional na equipe ucraniana.

Fonte: O Tempo