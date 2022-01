Coelho só pensa na Libertadores

O primeiro compromisso oficial do América na temporada está marcado para o próximo 26 de janeiro, quando enfrenta a Caldense, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, na estreia do Campeonato Mineiro. No entanto, por mais que o Coelho não tenha a intenção de queimar etapas, no CT Lanna Drumond, o assunto que não sai da cabeça dos jogadores é a participação inédita na pré-Libertadores.

“Claro que é um momento de muita felicidade e bate aquela ansiedade, sim, de poder chegar logo o dia de entrar em campo e vestir a camisa do América numa pré-Libertadores. Mas vamos trabalhar no dia a dia, focados no início de Campeonato Mineiro, para que todo mundo chegue pronto e forte para fazer um belo trabalho e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores”, analisa o volante Lucas Kal.

O primeiro mata-mata alviverde na competição sul-americana será em 23 de fevereiro, diante do Guaraní, do Paraguai, às 19h15, no Independência. A volta ocorre em 2 de março, no Paraguai. Classificando-se, o Coelho ainda terá outros dois confrontos decisivos, com o adversário ainda a ser definido.

Superação

O América iniciou a última Série A do Brasileiro com o objetivo de se manter na elite nacional. Ao fim da disputa, o time comandado por Marquinhos Santos superou as expectativas e fez campanha história.

Contudo, Lucas Kal ressalta que o feito de ano passado não garantirá êxito em 2022. “Trabalhamos muito com os pés no chão, com muita humildade, e é isso que vem fazendo a diferença. Foi um ano histórico, mas já virou, passou. Agora, é focar 2022, porque temos muitas coisas pela frente, muitos objetivos”, pondera.

Lucas Kal também destaca que, além de o América entrar com força máxima no Mineiro, a competição servirá para ajustar o time para as demais competições.

“Que a gente possa se preparar bem visando ao Mineiro, no qual entramos com pretensão de conquistar o título, para quando chegar a pré-Libertadores possamos fazer um ótimo trabalho e colocar o América ‘dentro’ da Libertadores mesmo (fase de grupos)”, argumenta.

