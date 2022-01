Com ataque inspirado, Nets batem Bulls em duelo de líderes do Leste

O Brooklyn Nets visitou o Chicago Bulls, no ginásio United Center, em Chicago, e saiu com a vitória pelo placar de 138 a 112, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA. A equipe de Nova York contou com uma noite inspirada dos astros Kevin Durant e James Harden, que combinaram para 52 pontos e 25 assistências.

Com o triunfo, os Nets chegam à marca de 26 vitórias em 40 jogos e passam uma mensagem direta de demonstração de força para o seu rival na Conferência Leste. O time comandado pelo técnico canadense Steve Nash vinha sendo muito cobrado em jogos onde enfrentava os principais times da liga. A derrota não significou muito para os Bulls, que seguem na liderança da conferência, agora com um recorde de 27 vitórias e 12 derrotas.

Harden foi o grande destaque com 25 pontos, seis rebotes e 16 assistências. Kevin Durant foi o cestinha da partida totalizando 27 pontos em apenas 10 arremessos de quadra, acertando 70% deles Ele ainda distribuiu nove assistências. Patty Mills saiu do banco de reservas para 21 pontos e seis bolas de três convertidas em oito tentativas, enquanto que Day’Ron Sharpe anotou 20 pontos e pegou sete rebotes. “Nós estamos tentando mostrar nosso valor na liga. Sabemos o que queremos fazer e isso é uma coisa nossa”, disse Durant.

Pelos Bulls, Zach LaVine marcou 22 pontos e distribuiu seis assistências, DeMar DeRozan anotou 19 pontos e pegou quatro rebotes e Nicola Vucevic fechou a noite com 14 pontos e cinco rebotes. Lonzo Ball teve uma atuação completa ao terminar o jogo com nove pontos, sete rebotes e sete assistências.

EM NOVA YORK

O New York Knicks bateu o Dallas Mavericks, no ginásio Madison Square Garden, pelo placar de 108 a 85. Destaque para a atuação do ala R.J. Barrett, que anotou 32 pontos e agarrou sete rebotes, além de um grande trabalho defensivo no astro esloveno Luka Doncic.

Ainda para os donos da casa, Julius Randle terminou com 17 pontos, 12 rebotes e oito assistências e Mitchell Robinson fez com 19 pontos e pegou 10 rebotes. Com a vitória, os Knicks encerraram uma sequência de seis vitórias do time de Dallas e passaram a ocupar a 10.ª colocação do Leste com 50% de aproveitamento em 42 partidas.

Para os Mavericks, apesar da noite complicada nos arremessos de quadra, Doncic anotou 21 pontos, 11 rebotes e cinco assistências Jalen Brunson contribuiu com 14 pontos, sete rebotes e seis assistências. Apesar da derrota, a equipe de Dallas se mantém na quinta posição da Conferência Oeste, agora com 22 vitórias em 41 jogos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers 100 x 119 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 98 x 109 Charlotte Hornets

Washington Wizards 112 x 106 Orlando Magic

Atlanta Hawks 91 x 115 Miami Heat

New York Knicks 108 x 85 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 124 x 128 Houston Rockets

Utah Jazz 91 x 111 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 112 x 138 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 125 x 116 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Fonte: O Tempo