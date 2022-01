Entenda as diferenças entre vacina da Pfizer para crianças e adultos

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (13) o seu primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid. As vacinas da Pfizer serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. As doses não são iguais às usadas nos adultos. A fabricante as prepara com uma concentração diferente e, por isso, há orientações distintas para a utilização (entenda abaixo).

A diferença entre vacinas para adultos e crianças

COR DA EMBALAGEM

Umas das principais diferenças das vacinas para crianças daquelas que são aplicadas em adultos é a cor das tampas –enquanto as pediátricas são laranjas, as dos maiores de 12 anos são roxas. O objetivo é facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e pelos responsáveis que acompanharão os pequenos nos postos de saúde.

DOSAGEM

Outro ponto é a dosagem. Enquanto para os maiores de 12 anos as doses da Pfizer são de 0,3 mL, para os mais novos a dosagem é inferior, de 0,2 mL. Nos outros produtos aprovados para adultos, como Coronavac e AstraZeneca, a dose é de 0,5 mL.

INTERVALO

O intervalo entre a primeira e a segunda doses do produto da Pfizer para crianças é de 21 dias. No caso do produto para maiores de 12 anos, o espaçamento é de até oito semanas. Em adultos, segundo a Anvisa, o prazo é de duas a quatro semanas com a Coronavac e de quatro a 12 semanas com a AstraZeneca. Em relação à Janssen, a segunda dose deve ser aplicada dois meses após a primeira.

ARMAZENAMENTO

O tempo de armazenamento também muda. Enquanto para os mais velhos o imunizante pode ficar na geladeira entre 2ºC a 8ºC durante apenas um mês, para os pequenos são permitidas até dez semanas. Além disso, o frasco da vacina das crianças comporta dez doses, mais do que a versão para maiores de 12 anos, cujo frasco comporta seis doses.

