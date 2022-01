Galo: junto com Godín, ‘Turco’ Mohamed é esperado até o final de semana

Ainda sem o anúncio oficial por parte do Galo, mas já confirmado na função de treinador nos bastidores do alvinegro, o técnico argentino Antonio ‘El Turco’ Mohamed é aguardado em Belo Horizonte até domingo (16). A ideia é que ele se apresente juntamente com o restante do elenco atleticano, que inicia a pré-temporada justamente na segunda-feira (17).

Além do treinador, quem também é esperado até domingo é o experiente zagueiro uruguaio Diego Godín, confirmado como reforço nesta semana para suprir a saída de Junior Alonso, que rumou para a Rússia. Assim como o treinador, a ideia nos bastidores do clube é já familiarizá-los com o grupo logo no início da temporada 2022.

Sobre o treinador, o Super.FC obteve a informação de que um ponto importante para o acerto foi o fato de que Mohamed vai utilizar a comissão técnica permanente do clube, e que deve chegar com apenas dois ou três auxiliares de sua confiança.

Antes de abrir negociações com o argentino, o clube tentou os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, mas esbarrou em falta de interesse pelo projeto, multa rescisória, além do fato de que ambos gostariam de trazer uma comissão técnica numerosa, algo visto como inaceitável pela direção atleticana.

Fonte: O Tempo