Galo: Tite explica ausência de Arana em convocação da seleção

Campeão olímpico em Tóquio e lembrado recentemente na lista da seleção brasileira principal pelo técnico Tite, o lateral-esquerdo do Galo, Guilherme Arana, acabou de fora da lista desta quinta-feira (13). Apesar da perda de espaço num momento tão importante, já que a Copa do Qatar será disputada em novembro, Tite explicou que o fato de o jogador ainda estar de férias foi o motivo.

“O Arana poderia estar sim, mas em função de ter jogado muito e não ter tido trabalhos mais específicos ficou alijado de concorrência maior. Todas decisões (que tomamos) tem informações que são verificadas e acompanhadas, ninguém vai jogar no achismo, buscamos em cima de todas as áreas (informações) para a gente direcionar o nosso trabalho”, disse o treinador.

Vale lembrar que o Galo encerrou a temporada depois da maioria dos clubes do país por causa da final da Copa do Brasil, disputada contra o Athletico-PR em meados de dezembro. Por isso, Arana e os demais jogadores do alvinegro só retornam ao trabalho na próxima segunda-feira (17).

“Brasileiros” convocados

Diferentemente de Arana, Weverton, do Palmeiras, e Éverton Ribeiro e Gabriel Barbosa, do Flamengo, apareceram na lista. Tite explicou que os três já voltaram aos trabalhos e por isso, até a data da apresentação, estarão em condições melhores que a de Arana.

“Nós acompanhamos e temos uma série de informações dos atletas. A qualidade técnica do Éverton Ribeiro, do Gabriel Barbosa e do Weverton foi muito consistente na seleção. Eles trazem este legado. Legado também da não oportunidade que não tiveram no fim do ano pelo calendário. Neste módulo mais amplo, trouxemos eles. Nós estarmos juntos será fundamental – disse Tite, sobre os jogadores que atuam no Brasil.

Fonte: O Tempo