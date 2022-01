Godín chega para assumir posto de xerife de Alonso

O Atlético tem sido inteligente para reforçar o plantel para a próxima temporada. Não houve, até agora, nenhuma contratação de valores astronômicos, que pesam nas finanças da Cidade do Galo.

O zagueiro Godín, por exemplo, xerife da seleção uruguaia nas últimas três Copas do Mundo, veio sem a necessidade de a diretoria arcar com multas rescisórias ou de transferência. Fica a cargo do Atlético, então, pagar o salário do atleta, que não deve ser baixo, dado o seu currículo.

Mas, com a saída de Júnior Alonso, acredito que os valores devam mais ou menos se equiparar no fim das contas. A pergunta agora é se, em campo, Diego Godín será um substituto à altura para o xerifão Alonso.

Temos que lembrar que, além de ser capitão do Uruguai, o novo zagueiro do Galo foi um dos grandes nomes do Atlético de Madrid, tendo vencido o Campeonato Espanhol em cima de Barça e Real e chegado à final da Champions. A questão agora é quanto à condição de Godín, que terá o tempo para fazer a pré-temporada junto com o resto da equipe.

Um abraço!

Fonte: O Tempo