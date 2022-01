Liverpool x Arsenal: saiba onde assistir à semifinal da Copa da Liga Inglesa

Liverpool e Arsenal fazem clássico inglês nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O duelo em Londres seria realizado na semana passada, mas acabou adiado por causa de um surto de Covid-19.

Assim, a primeira partida entre as equipes será disputada em Anfield, em Liverpool. Com isso, o duelo de volta acontecerá apenas no dia 20 de janeiro, no Emirates Stadium.

O confronto será exibido pelo canal por assinatura ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star+.

Fonte: O Tempo