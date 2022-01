Serviços essenciais vão ficar colapsados, diz secretário sobre ômicron em MG

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, disse, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (13), que os serviços essenciais no Estado vão colapsar nas próximas semanas, em função do aumento de novos pacientes com Covid-19 devido à variante ômicron. Ele fez a afirmação ao comentar a orientação do Ministério da Saúde para diminuição de dias de isolamento entre contaminados.

“A redução do prazo foi técnica. A discussão foi técnica pelo Ministério da Saúde. Não vejo risco de aumentar a disseminação. A ômicron vai disseminar tão rápido que os serviços essenciais vão ficar colapsados por tantas pessoas doentes. Serviços de saúde, de transporte público vão ser impactados por números de pacientes sintomáticos que não vão poder conviver. Essa medida é fundamental, de redução do prazo de dez dias para cinco dias do completamente assintomático com testagem obrigatória, e sete dias para quem estiver há 24 horas sem sintomas. Se não, teremos um risco grande de os serviços essenciais serem afetados”, declarou.

Ele frisou, em outro momento da coletiva, que esse colapso se dará exatamente porque “profissionais estarão contaminados”, disse. “Como estamos vendo cancelamento de voos, isso (o impacto nos serviços) é uma preocupação nossa. Nosso problema não é só o aumento de pacientes, mas com redução de força de trabalho pro adoecimento” declarou, mas lembrou que: “Quem está com Covid nos primeiros cinco, sete dias, não deve conviver com outras pessoas”. Ele também disse que “Aquela pessoa que tem um teste positivo não tem que circular fora de casa e as sintomáticas têm que testar; e lembrar, gente, usar máscara: temos que nos proteger e proteger as outras pessoas, máscara é o caminho, além da vacina”, afirmou, ao citar que o Estado vai ampliar e mudar a forma de distribuição dos testes.

Apesar disso e da espera do aumento de casos nas próximas semanas, Fábio explicou que o cenário esperado não é pior que o pico da Covid-19 em março de 2021. Também por isso, por enquanto, o Estado não fez restrições ao funcionamento dos estabelecimentos e eventos, mas medidas estão em avaliação, inclusive torcida em estádios. “A incidência (de casos) tem uma pontuação menos importante em relação à ocupação de leitos (para critério de restrições). A nossa preocupação é não conseguir atender as pessoas. Temos um número de pacientes muito abaixo dos já vivenciados. Vamos acompanhar diariamente os casos, a ocupação, a relação de Covid e, se for necessária uma restrição, vamos adotar. Para adotar uma nova medida, precisaremos ter um número maior na ocupação de leitos”, explicou.

Ele também relembrou o momento de pico da pandemia, em 2021. “A gente tem a vacina e percebe claramente que não vamos passar nem perto do que passamos naquela época. Isso mostra o quanto a vacina é a cura da pandemia. Sem ela, estaríamos em outro momento”, declarou.

