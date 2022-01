Usuários do transporte coletivo esperam mais de hora em pontos de ônibus em BH

Muitos usuários do transporte público de Belo Horizonte se sentiram prejudicados na manhã desta quinta-feira, 13, ao chegar em pontos e estações de ônibus não encontraram linhas em operação .

No bairro Independência, onde fica a garagem da empresa Transoeste – que suspendeu a oferta do serviço alegando “colapso” conforme nota do SetraBH – o ponto de ônibus da rua Marisa Afonso estava lotado. Muitos uários aguardaram mais de uma hora pelo transporte.

Esperando pelas linhas 310 e 330, a doméstica Eliete Rodriguez Alves Silva, 25, não encontrou qualquer aviso no ponto de ônibus que informasse sobre a suspensão do serviço do transporte. “Eu mandei uma mensagem para minha patroa para saber o que fazer, porque de ônibus não vai dar para chegar. Tem mais de uma hora que estou esperando. Já olhei Uber, mas está muito caro”. Ela mora no bairro Independência e trabalho no Jardim Industrial.

No mesmo local, esperando há mais de uma e meia, o consultor de vendas, Wuelton Vidigal, 27, saiu de casa mais cedo para não se atrasar para o trabalho. Ele mora no Barreiro e trabalha no bairro Bandeirantes, na região Centro-Sul da capital. “Infelizmente cheguei aqui e me deparei com a garagem (da Transoeste) fechada e essa situação caótica.

Moradora do bairro Vale do Jatobá, a usuária da linha 309, Edineia Custôdio, 39, ficou surpresa ai chegar na Estação Diamante do Bairro “Eu estou em choque porque só pego esse ônibus. Para eu poder ir embora agora, eu tenho que pegar outro ônibus pra poder ir embora e subir um morrão. Cansada do serviço ainda por cima”, criticou.

Veja as linhas que não estão operando nesta manhã em Belo Horizonte :

32 – 35 – 303 – 304 – 305 – 308 – 309 – 310 – 311 – 313 – 314 – 315 – 318 – 319 – 325 – 329 – 330 – 332 – 335 – 336 – 337 – 340 – 3029 – 3055 – 3250 – 3350

(Matéria em atualização)

Fonte: O Tempo