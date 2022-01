Veja a lista de convocados por Tite para jogos das Eliminatórias

O técnico Tite convocou os jogadores para a seleção brasileira que farão mais dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, que será disputada em novembro deste ano. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (13) em transmissão, ao vivo, direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Marcada para começar às 11h, a convocação sofreu um atraso de 15 minutos.

O grande destaque fica por conta do retorno de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, que havia ficado de fora da lista anterior, para a surpresa de muitos. Já a grande ausência, mas esperada, ficou por conta de Neymar, que ainda se recupera de lesão no tornozelo.

Já classificado de forma antecipada para o mundial, o Brasil, que lidera com 35 pontos em 13 jogos, vai a altitude de Quito no próximo dia 27, uma quinta-feira, onde encara o surpreendente Equador, terceiro colocado, com 23 pontos em 14 partidas. Já no dia 1º de fevereiro, uma terça, o adversário será o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os paraguaios amargam a penúltima posição na tabela, com 13 pontos em 14 jogos e dificilmente estarão no Qatar.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Alex Teles (Manchester United), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Fred (Manchester United), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Gerson (Olympique de Marselha) e Philippe Coutinho (Aston Villa);

Atacantes: Antony (Ajax), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Barbosa (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Leeds).

Fonte: O Tempo