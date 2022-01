Veja o horário e onde assistir a convocação da seleção brasileira

O técnico Tite convoca, nesta quinta-feira (13), às 11h, os jogadores para a seleção brasileira que irão defender o país em mais uma rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. A seleção enfrenta o Equador no próximo dia 27 (quinta-feira), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e o Paraguai no dia 1° de fevereiro (terça-feira), no Mineirão, em Belo Horizonte.

A convocação será transmitida, ao vivo, pelo canal no YouTube da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), direto da sede da entidade. Canais especializados de TV por assinatura também devem interromper suas respectivas progrmações para a exibição da convocação.

Classificada para a Copa do Catar de forma antecipada, a seleção soma 35 pontos em 11 partidas, com 11 vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A ausência principal na lista já garantida fica por conta de Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo.

Fonte: O Tempo