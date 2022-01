123 Minas vence a Unifacisa em casa e vai à semifinal da Copa Super 8

Em uma partida repleta de emoção, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, na noite do último sábado (15), o 123 Minas bateu a Unifacisa por 88 a 84 e garantiu sua presença na semifinal da Copa Super 8.

Com a vitória, os minas-tenistas vão encarar agora o Flamengo na próxima terça-feira, às 20h, no Maracanãzinho, em jogo único que vale vaga na final do torneio mata-mata.

O jogo

A equipe minas-tenista começou a partida inspirada e tomou conta das ações desde os primeiros minutos do encontro e controlava o marcador com excelente participação coletiva.

Os visitantes sofreram na defesa e acabaram perdendo o quarto inicial por 29 a 19. No restante do primeiro tempo, o 123 Minas abriu larga vantagem de 17 pontos e foram ao intervalo vencendo por 45 a 32.

A Unifacisa, no entanto, reagiu no último quarto e conseguiu virar o jogo. Mas com uma atuação de gala do ala-armador Shaquille Johnson Sr. e dos pivôs Maique Tavares e Renan Lenz, os donos da casa conseguiram retomar a liderança e garantiram a vitória.

“Tudo foi sobre superação e isso deixou nosso time mais forte”, afirmou Maique no fim da partida. “Mesmo com o Unifacisa virando por um ou dois pontos, conseguimos manter a frieza de virar o jogo e sair com a vitória”, concluiu.