América contrata Cáceres após lateral rescindir com o Cruzeiro

O América está perto de anunciar mais um reforço para a temporada 2022. O clube está em negociações com o lateral-direito Raúl Cáceres, ex-Cruzeiro, que não concordou em reduzir seu salário na equipe celeste e por isso tem o caminho livre para acertar com outra equipe.

A informação foi divulgada primeiramente pela rádio Itatiaia. O Super.FC apurou com uma fonte que as partes aguardam a publicação da rescisão do contrato do paraguaio no Cruzeiro para que a negociação seja anunciada oficialmente. O anúncio oficial deve ser feito nesta segunda-feira (17).

Caso seja confirmado, o atleta será mais uma contratação de peso do América para a disputa da ​Copa Libertadores.

Procurado pela reportagem, o América informou, por mensagem, que “não comenta rumores ou especulações de mercado”.