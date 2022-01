América goleia Novorizontino e avança na Copinha

O Coelhãozinho segue filrme e forte na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Em um jogo bastante movimentado e com uma excelente atuação, o América goleou neste domingo (16) o Novorizontino (SP) por 5 a 2 e está classificado para a próxima fase da Copinha. Os gols foram marcados por Gabryel, Rodolfo Moisés, Vinicius, Mateus Henrique e Heitor marcaram para o time americano. Cauã Santos e Kauã Vinicius descontaram para os paulistas.

O próximo adversário será o Botafogo-RJ, que venceu o Resende (RJ) nos pênaltis. A data e o horário desta partida ainda não foi definida. Segundo o regulamento, o duelo das quartas deve acontecer entre terça (18) e quinta (20).

O jogo começou com duas as equipes buscando o ataque. O time mineiro conseguiu marcar logo no início, aos 10 minutos. Adyson cruzou e Diogo cabeceou, mas o goleiro defendeu. Ighor Gabryel, bem posicionado na área, aproveitou o rebote e colocou para o fundo da rede. Logo depois, a equipe paulista empatou a partida.

O segundo tempo começou com o Coelhãozinho partindo para cima e pressionando. Aos 13 minutos, Rodolfo Moisés aproveitou uma falha da zaga adversária e, dentro da área, soltou a bomba para o fundo da rede.

Dois minutos depois, Vinicius ampliou o placar e marcou um golaço. O jogador recebeu lançamento na entrada da área, matou no peito e chutou firme de esquerda para ampliar, 3 a 1 Coelhãozinho. O Novorizontino chegou pouco e sempre era parado pelo goleiro Cássio. Aos 24 minutos, Diogo fez linda jogada e foi derrubado na área. Mateus Henrique cobrou no capricho e deixou o seu na partida.

Com 40 minutos, Heitor, ligado no lance, domina, invade a área, finaliza de canhota e conta com a falha do goleiro para marcar o quinto do Coelhãozinho. Quando se achava que não havia mais tempo para nada, o Novorizontino diminuiu a diferença aos 43 do segundo tempo com um gol de cabeça.