Após rescindir com o Atlético, Diego Costa se despede nas redes sociais

O atacante Diego Costa, 33, anunciou oficialmente que está deixando o Atlético. O jogador postou na tarde deste domingo (16) em suas redes sociais um comunicado e agradeceu à torcida e a todos com quem conviveu no Galo.

“Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer a toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol Brasileiro e conquistar títulos. Deixo meu agradecimento também, a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e em especial aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo sucesso do mundo”

Diego chegou ao Atlético no fim de agosto de 2021. O atacante naturalizado espanhol estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid no fim de 2020. Foram 19 jogos realizados, marcando cinco gols, e com os títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil.

Segundo o Fichajes, site espanhol especializado em transferências, o jogador deve permanecer no futebol brasileiro. De acordo com a publicação, Diego Costa tem um acordo encaminhado com o Corinthians.