Após semanas de chuva, belo-horizontinos aproveitam domingo de sol ao ar livre

Com o tempo firme e ensolarado em Belo Horizonte, muitas pessoas aproveitaram para curtir este domingo (16) e lembrar – com gosto – do calor do sol, após dias seguidos de chuva e tempo nublado na Região Metropolitana.

Na Orla da Lagoa da Pampulha, várias pessoas pedalavam, caminhavam e tomavam água de côco vendida por ambulantes. Os bares do entorno estavam cheios e com longas filas de carros estacionadas na via.

Miguel, de 7 anos, ganhou um patinete no Natal e ainda não tinha se divertido com o novo brinquedo. O pai dele, Thiago Lara, 37, então resolveu trazê-lo à Esplanada do Mineirão. Eles vieram de Mateus Leme, na região metropolitana, só para curtir a diversão.

“O espaço aqui é fantástico e gostamos bastante” conta o corretor de seguros que descansava debaixo de uma sombra enquanto o filho, com marcas vermelhas no rosto, retomava o fôlego.

Quem também atravessou a cidade para aproveitar a área da Esplanada foi a psicóloga Suely Ferreira de Souza, 49, que trouxe os filhos, David, de 8, e Gustavo, de 14 anos, para adarem de bike.

“Cheguei aqui e estou conseguindo praticar bastante e já estou andando melhor de bicleta. Nessa idade e ainda não sei. Como é que pode”, brinca Gustavo que, ao contrário do irmão mais novo, ainda não sabe andar com a magrela. A mãe coruja completa. “Semana passada eles não puderam andar, por causa daquela chuva toda. O tempo abriu e veimos para cá”, comemora.

Sentado em um dos bares da esplanada tomando um chopp, o barbeiro João Paulo da Rocha, 33, conta que chegou às 14h e só iria embora quando o local fechasse. “Temos que aproveitar agora que tem sol”, disse. Sentado ao lado do filho João Pedro, 13, que estava usando patins, ele conta que semana passada ficou injuriado por ficar dentro de casa por causa do tempo chuvoso.

Na Igreja da Lagoa da Pampulha o casal Camila Borges, 26, e Pedro Henrique, 24, resolveram passear com o pequeno Rael, de cinco meses. “Deu para aproveitar, depois de quase tres semanas seguidas de chuvas. Esse é o único final de semana que não teve chuva. Abriu um solzinho e então deu para passear”, celebra.

Sem máscara

Apesar dos constantes avisos nos alto-falantes da Esplanada do Mineirão, muitos frequentadores pareciam ignorar os alertas de uso de máscara, manter o distanciamento social e fazer o uso de álcool gel.

A reportagem de O TEMPO flagrou grupos inteiros de famílias sem máscara, adultos e crianças que praticavam algum esporte sem fazer o uso da proteção facial.

Em um dos cartões postais da cidade, a Igrejinha da Pampulha, o cenário também foi o mesmo: as pessoas pareciam não se lembrar que ainda vivemos em uma pandemia.

Turistando por Belo Horizonte, o piuauiense João Batista, 62, se assustou com a quantidade de pessoas que estavam na orla da lagoa da Pampulha e na Esplanada do Mineirão sem usar máscara. “Tem muita gente teimosa ainda, né?!”, indagou.