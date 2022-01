Argélia, atual campeã, perde para Guiné Equatorial e se complica

A Argélia, atual campeã da Copa Africana das Nações (CAN), se complicou seriamente em sua luta para continuar na atual edição ao perder por 1 a 0 para a Guiné Equatorial, neste domingo (16) pela segunda rodada do grupo E.

Depois de decepcionar na estreia com um empate em 0 a 0 com Serra Leoa, a Argélia tem apenas um ponto em dois jogos, ainda sem marcar gols, e está na lanterna da chave, onde a Costa do Marfim, que empatou em 2 a 2 neste domingo com Serra Leoa lidera com 4 pontos.

Guiné Equatorial é a segunda com três pontos e Serra Leoa está em terceiro com dois.

A última rodada, na quinta-feira, dia 20, tem tudo para ser dramática para a Argélia, que jogará pela sobrevivência contra Costa do Marfim, outra potência do continente e contra a qual precisará de uma vitória.

“Um ponto em seis possíveis é algo em que obviamente não pensávamos. Não estávamos planejando deixar a competição tão cedo, por isso vamos dar tudo” na terceira rodada, prometeu o técnico da Argélia Djamel Belmadi.

Na partida deste domingo em Douala, a Argélia foi superada com um gol de Esteban Obiang, jogador nascido na Espanha que joga pelo Antequera, um clube modesto da Segunda RFEF, a quarta divisão do futebol espanhol.

A Argélia interrompe assim inesperadamente uma sequência de 35 jogos consecutivos sem perder.

No caso da Costa do Marfim, a vitória contra Serra Leoa escapou nos acréscimos (2-2).

Os ‘Elefantes’ marfinenses venciam por 2 a 1 até que Alhaji Kamara empatou para Serra Leoa (90 + 5), ajudado por uma grande falha do goleiro Badra Ali Sangaré, que além disso se machucou no lance.

“Não vamos esconder, tínhamos tudo o que precisávamos para vencer este adversário. Devíamos ter marcado mais gols. Não fomos bons em nenhuma das áreas”, admitiu o atacante marfinense Sébastien Haller, que marcou um dos gols de sua equipe.

– Tunísia reage –

No grupo F, a Tunísia conseguiu a sua primeira vitória nesta CAN ao golear a Mauritânia por 4 a 0 em Limbé.

Após a derrota por 1 a 0 para o Mali na primeira rodada, as ‘Águias do Cartago’ reagiram com fúria e não tiveram problemas para conquistar os três valiosos pontos.

Wahbi Khazri, jogador do francês Saint-Etienne, foi o destaque da partida contra os mauritanos ao conseguir uma dobradinha.

A Tunísia é a terceira do grupo, um ponto atrás de Mali e Gâmbia, que empataram em 1 a 1 no duelo entre as duas seleções do grupo que haviam vencido na primeira rodada.

Mali esteve perto de vencer quando Ibrahima Koné marcou de pênalti aos 79 minutos, mas Gâmbia empatou com um pênalti, convertido por Musa Barrow aos 90.

Na última rodada, Tunísia e Gâmbia disputarão a vaga em um duelo que tem tudo para ser emocionante, enquanto o Mali terá, teoricamente, mais facilidade diante da Mauritânia.