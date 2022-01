Batida deixa três pessoas feridas na BR-040, em Nova Lima

Três pessoas ficaram feridas, na tarde deste domingo (16), em um acidente entre dois carros de passeio na BR-040, na altura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi informado inicialmente que as vítimas estariam presas às ferragens, porém, ao chegar ao local, descobriram se tratar na verdade de uma mulher com suspeita de fratura no tórax, ainda dentro do veículo e sentindo dores.

Foi realizada então a imobilização da vítima e sua retirada do automóvel. As outras duas vítimas, dois homens, também foram imobilizadas e os três feridos encaminhados pela Via 040 para um hospital não precisado, todas com sinais vitais preservados.

Além do atendimento às vítimas, os bombeiros também atuaram na segurança da rodovia, com distribuição de serragem na pista após vazamento de óleo dos veículos.