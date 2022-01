Caldense cancela jogo-treino contra Lemense devido às más condições de gramado

O terceiro jogo-treino da Caldense na pré-temporada, contra o Lemense, foi cancelado. O duelo, que seria realizado na tarde do último sábado (15), em Pirassununga (SP), acabou não sendo realizado devido ao estado precário do campo.

Em nota publicada em seu site oficial, a assessoria de comunicação da Veterana explicou que a comissão técnica tomou a decisão após concluir que o Estádio José Maldonado, onde aconteceria o duelo, apresentava muitas irregularidades que poderiam colocar a integridade física dos atletas em risco.

“Quando a delegação chegou ao local […] preparada para jogar, presenciou vestiários cheios de lama e sem sanitários. […] Além disso havia várias irregularidades no campo de jogo, como: ausência de banco de reservas; gols menores do que as medidas oficiais; redes desprendidas; barras de ferro soltas dentro do gol (que poderiam colocar em risco os goleiros); grandes desníveis e buracos espalhados pelo gramado, inclusive com um buraco profundo que aparentava ser toca de algum animal”, diz a publicação.

Buscando não comprometer o elenco que se prepara para o Campeonato Mineiro 2022, a Veterana optou por cancelar a partida.

“Dado esse panorama precário do campo, a Caldense optou por não jogar, visto que o time está às vésperas da estreia no Campeonato Mineiro e poderia correr risco de perder jogadores por lesão”, explica a nota.

A Caldense estreia no Estadual dia 25 de janeiro, às 21h, contra o América-MG, no Ronaldão.

Confira nota na íntegra da Caldense sobre o cancelamento:

“O jogo-treino entre Lemense e Caldense, que aconteceria na tarde deste sábado (15/01), estava agendado desde o dia 14/12/2021, ou seja, há mais de um mês. A partida seria originalmente em Leme-SP, mas como o campo de Leme não tinha condições de jogo, a diretoria do Lemense propôs a alteração da partida para outras cidades, como Cravinhos-SP e Sumaré-SP, locais que também não se concretizaram.

Com a indefinição do local se arrastando por semanas e a data de realização da partida se aproximando, a Caldense cobrou a diretoria do Lemense por uma definição, já que existe toda uma logística a ser organizada junto à empresa que faz o transporte do clube e outros detalhes. Sendo assim, o jogo-treino foi transferido para Pirassununga-SP. O Secretário de Esportes de Pirassununga foi informado pelo Lemense na última quinta-feira (13), apenas dois dias antes do jogo, que a partida seria no Estádio José Maldonado. Então teve de se mobilizar de última hora para aparar a grama, serviço que não era feito no local há muito tempo.

Quando a delegação da Caldense chegou ao local neste sábado, preparada para jogar, presenciou vestiários cheios de lama e sem sanitários. Para o time trocar de roupas, teria que usar um ginásio fora do estádio em uma rua próxima. Além disso havia várias irregularidades no campo de jogo, como: ausência de banco de reservas; gols menores do que as medidas oficiais; redes desprendidas; barras de ferro soltas dentro do gol (que poderiam colocar em risco os goleiros); grandes desníveis e buracos espalhados pelo gramado, inclusive com um buraco profundo que aparentava ser toca de algum animal.

Dado esse panorama precário do campo, a Caldense optou por não jogar, visto que o time está às vésperas da estreia no Campeonato Mineiro e poderia correr risco de perder jogadores por lesão. O clube então comunicou a decisão ao Lemense, que sugeriu transferir o confronto para Leme-SP, mas a própria comissão técnica da equipe paulista disse que o campo não teria condições de jogo, pois não havia marcação das linhas do gramado. Dessa forma, a partida foi cancelada.

A Caldense lamenta o ocorrido. O interesse maior do clube era jogar, preparar a equipe e seguir o planejamento traçado desde o início da pré-temporada, independente de placar e de adversário. O objetivo maior do clube em ter viajado até o interior de São Paulo era estar em campo e realizar o treinamento proposto. A delegação retornou frustrada com os acontecimentos e tem a consciência de que o campo oferecido estava totalmente fora do padrão para um jogo-treino de futebol profissional. Vale ressaltar que não cabe à Caldense verificar as condições do campo adversário antes de um jogo. O que se espera é que a equipe da casa sempre ofereça as condições mínimas de trabalho para seus atletas e seus adversários.

Ao chegar à Poços de Caldas, para não perder o dia de treino, os jogadores da Veterana fizeram uma atividade de física no Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos. E a equipe alviverde continuará se dedicando nesta reta final de preparação para fazer uma grande campanha no estadual.”