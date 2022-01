Cruz Vermelha entrega doações em Betim

Voluntários da @cruzvermelhabrasileiramg (filial Minas Gerais) estiveram em Betim, na região metropolitana de BH, neste domingo (16) para distribuir kits de limpeza para as famílias atingidas pelas enchentes na cidade. É a campanha @soschuvas, que acontece na sede da instituição, na coleta de doações diariamente, e também nas cidades atingidas pelos temporais.

Além de Betim, as equipes visitaram neste fim de semana Brumadinho, na mesma região. As duas cidades, seguidas de Florestal, na região Central do Estado, são as três cidades mineiras onde mais choveu no país nos 13 primeiros dias do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden),

De acordo com a instituição, voluntários também já estiveram em Sabará, Santa Luzia, Raposos, Honório Bicalho, Rio Acima, Muriaé e Mariana. Desde o início da campanha, em dezembro, foram distribuídas 80 toneladas de doações, em 16 municípios.

A gerente de Projetos da Cruz Vermelha, Patrícia Barroso, que esteve em Betim, descreveu o cenário como “de guerra”. “Viemos ontem e vimos que a dimensão era maior ainda, que era necessário nosso retorno. É um tipo de situação que a gente não acostuma. É sempre impactante, e é muito triste o que está acontecendo. Então, para nós, é um privilégio ajudar a atenuar um pouco o sofrimento das pessoas”, disse. De acordo com ela, as equipes, com mais de 20 jipeiros e outros dez carros, entregaram kis de higiene, material de limpeza, água, pás e enxadas.

Em Betim, estão sendo recebidas nos pontos de coleta doações de peças íntimas novas, produtos de higiene pessoal, água mineral, copos descartáveis, fraldas, absorventes, roupas de cama, colchonetes e brinquedos. Alguns dos pontos de coleta na cidade são Prefeitura de Betim, Partage Shopping, CDL Betim, Monte Carmo Shopping, OAB Betim, Câmara Municipal de Betim e Gerências regionais: