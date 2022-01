Cruzeiro: Rafael Cabral desembarca em BH e ajusta detalhes para ser anunciado

O goleiro Rafael Cabral desembarcou na tarde deste domingo (16), no aeroporto de Confins, e ajusta detalhes para ser anunciado como goleiro do Cruzeiro pelos próximos três anos, em substituição a Fábio. O jogador estava na reserva do Reading, da Segunda Divisão da Inglaterra, e rescindiu o contrato nos últimos dias. O atleta foi revelado pelo Santos, em 2010, onde ficou até 2013, quando foi negociado com o Napoli. Passou também pela Sampdoria.

Conforme divulgado pelo site GOAL, a Raposa teria oferecido três anos de contrato a Rafael Cabral, com salário mensal de R$ 300 mil, além de R$ 1,8 milhão de luvas, diluídos durante o período. Além disso, informa a publicação, o time mineiro vai pagar comissão de 300 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão) a Kia Joorabchian, agente do atleta, pela negociação.

Uma fonte ligada ao Cruzeiro e ouvida pelo Super.FC mostra-se surpresa com as cifras. “Por tudo que tenho escutado no clube sobre salários, acho absolutamente improvável que seja isso. Se for, será uma surpresa gigantesca, por que não faz sentido (diante da política adotada pelo clube após a venda para o grupo de Ronaldo Nazário)”, comenta.

Quem é Rafael

O goleiro Rafael Cabral surgiu para o futebol no Santos. Revelado pela base, chegou ao profissional em 2010. Em 2011, já como dono da camisa 1 do Peixe, foi campeão paulista. Também teve participação importante no título da Copa Libertadores daquele ano, com apenas 21 anos.

Na temporada seguinte, as boas atuações pelo clube da Vila Belmiro o levaram à seleção brasileira. Convocado pelo então técnico Mano Menezes, foi titular no amistoso contra os Estados Unidos. Estava cotado para ser titular na Olimpíada de Londres em 2012, mas foi cortado por causa de lesão.

Em 2013, o Santos aceitou a proposta do Napoli e negociou Rafael Cabral. Contudo, uma lesão de ligamento no joelho o afastou dos gramados por cerca de seis meses. Na equipe napolitana, fez apenas 45 jogos em cinco anos e, sem espaço, transferiu-se para a Sampdoria. No time de Gênova, também atuou pouco (quatro vezes) e partiu rumo à Inglaterra, para defender o Reading, em agosto de 2019.

Em duas temporadas na Terra da Rainha, foi a campo em 98 oportunidades. Ultimamente, havia perdido a posição e estava no banco de reservas do clube inglês.

Ficha técnica

Rafael Cabral Barbosa

Idade: 31 anos (20/5/1990)

Local de nascimento: Sorocoba (SP)

Clubes: Santos, Napoli-ITA, Sampdoria-ITA, Reading-ING

Títulos

Santos: Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012); Copa do Brasil: (2010); Copa Libertadores da América (2011) e Recopa Sul-Americana (2012).

Napoli: Copa da Itália (2013/2014); Supercopa da Itália (2014)

Seleção Brasileira: Superclássico das Américas (2014)

Prêmios individuais

Melhor Goleiro do Campeonato Paulista: 2012 e 2013

Melhor Goleiro da Copa Libertadores da América de 2011