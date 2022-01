Cruzeiro: ‘Rafael tem muita explosão, velocidade e técnica’, diz ex-companheiro

O Cruzeiro está prestes a anunciar o Rafael Cabral como goleiro da Raposa. O jogador de 31 anos desembarcou na tarde deste domingo (16), no aeroporto de Confins, e deve assinar contrato por três temporadas. Revelado pelo Santos, em 2010, transferiu-se para o Napoli três anos depois. Passou por Sampdoria e seu último clube foi o Reading, da Segunda Divisão da Inglaterra. Na Toca II, terá a missão de preencher a lacuna deixada por Fábio, após 976 partidas com a camisa 1 azul.

Depois de se destacar com a camisa do Peixe, Rafael despertou a atenção de clubes europeus, no entanto, pouco atuou no período fora do Brasil. No Napoli fez apenas 45 jogos em cinco anos e, sem espaço, transferiu-se para a Sampdoria. No time de Gênova, jogou somente quatro vezes e rumou para a Inglaterra, onde passou a defender o Reading, em agosto de 2019. Em duas temporadas, foi a campo em 98 oportunidades. Ultimamente, havia perdido a posição estava no banco de reservas do clube inglês.

Embora Rafael Cabral tenha sido acionado relativamente poucas vezes nos últimos anos, para Bernardo Carvalho, 29 anos, também goleiro e companheiro nos tempos de Santos, o jogador poderá ser útil defendendo a meta estrelada.

“O Rafael tem muita força (explosão), velocidade (reação rápida) e técnica. Quando surgiu no Santos, era impressionante a segurança que passava aos companheiros e aos próprios torcedores quando estava em campo. Naquele tempo, apesar da pouca idade, já se mostrava uma liderança nata”, recorda-se.

Bernardo Carvalho é de Belo Horizonte, mas iniciou a carreira fora. Passou pelo juvenil do Corinthians, onde atuou com Dodô, atual lateral-esquerdo do Atlético, e chegou ao Santos para o time sub-20, onde também fez parte do grupo profissional do Peixe. Na sequência, rodou por clubes de Minas Gerais e de outros estados.

Por causa desse período em que conviveu com Rafael Cabral na Vila Belmiro, e por acompanhar a carreira dele desde então, ele aposta que o novo reforço poderá ajudar a Raposa.

“Além de todas as qualidades como goleiro, fora de campo também é um atleta extremamente profissional, uma pessoa que zela pela sua família, responsável em suas atitudes. Se pesquisar, creio que não achará sequer um caso polêmico, extracampo, envolvendo ele. Pode parecer que não, mas isso reflete em campo”, argumenta Bernardo, que defendeu o Internacional de Minas na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro do ano passado.