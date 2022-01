Famosos lamentam a morte de Françoise Forton, aos 64 anos

Morreu neste domingo (16 ) atriz Françoise Forton, 64, conhecida por atuar em novelas como “Estúpido Cupido”, “Explode Coração” e “Por Amor”, na TV Globo. Com a notícia, famosos lamentaram a morte da atriz nas redes sociais.

A atriz Cristiana Oliveira compartilhou uma foto de Françoise no Instagram e lembrou que teve a oportunidade de ter trabalhado com ela em uma novela na TV Globo. “Linda, querida, amáve, tive a oportunidade de trabalhar com ela em ‘Quatro por Quatro”, ótima colega. Vai com Deus !!! Que Ele te receba de braços abertos.”

Beth Goulart também compartilhou uma foto da artista e escreveu uma longa mensagem de despedida no Instagram. “Hoje nossa amada Françoise Forton virou estrela. Descansou de uma luta interminável contra um câncer, ela foi uma guerreira. Deixou para nós sua história de vida de amor à arte de representar nos palcos e na televisão”.

A atriz falou que Françoise fez parte da história de todos que acompanharam seus trabalhos inesquecíveis, talento, sorriso largo e coração grande. “Françu como era chamada por nós seus amigos vai deixar muita saudade, era mais uma irmã que a arte me deu e que a amizade alimentou”, escreveu Beth.

O ator Ary Fontoura publicou uma foto da atriz e deixou uma mensagem para os familiares. “Descanse em paz minha querida Françoise Forton. Meus sinceros ao Eduardo (marido da atriz) e toda família.”

A atriz Alexandra Ritcher também compartilhou uma foto da atriz e disse que ela é mais uma estrela vai brilhar no céu. “Meus sentimentos e desejo de força para (o marido) Eduardo Barata querido e (o filho) Guilherme Viotti. Francoise partiu para uma nova vida e hoje minhas orações serão para que os Anjos do Senhor a recebam com muito amor”.

Françoise Forton estava internada há cerca de quatro meses na clínica São Vicente, na Gávea, Rio de Janeiro, onde lutava contra um câncer. A atriz era casada com o produtor Eduardo Barata desde 2014, e deixa um filho, Guilherme, além de duas enteadas, Maria Eduarda e Maria Antônia, filhas de Eduardo.

O autor Walcyr Carrasco postou: “Uma atriz maravilhosa, que emanava energia por onde passava. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

“Mais uma estrela brilha no céu. Esteja na paz e na luz de Deus querida Françoise”, lamentou Letícia Spiller.

O ator Ivam Cabral destacou que Françoise era uma “grande atriz e grande ser humano”.

O humorista Marcelo Médici afirmou estar “muito triste com a partida” da atriz.

A jornalista Sandra Coutinho resgatou uma imagem antiga da atriz: “Era menina quando vi Françoise Forton pela primeira vez na televisão. Fiquei encantada com o carisma, o sorriso e o nome sofisticado. Vá em paz”.

Doença

Em 1989, Françoise foi diagnosticada com um câncer no colo do útero, superando a doença tempos depois. À época, gravava a novela Tieta. “Fiz todo o tratamento de radioterapia enquanto fazia a novela, acabei me dividindo entre o consultório médico e o estúdio de televisão. Ao mesmo tempo, estava nos palcos com a peça Na Sauna, direção de Bibi Ferreira. Acho que o meu ofício, a televisão e o teatro, me ajudou a passar por esse momento, porque me move profundamente. Me deu muita força. Não tive nem ao menos tempo de ir ao psicólogo, a arte era meu médico”, relatava a atriz ao site Heloisa Tolipan, em outubro de 2017.

Confira a íntegra do comunicado divulgado pelo hospital:

“A Clínica São Vicente lamenta a morte da paciente Françoise Forton neste domingo (16) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

(Com Estadão Conteúdo)