Galo: El Turco Mohamed chega em Confins e promete trabalho para ganhar títulos

O novo técnico do Atlético, Antônio El Turco Mohamed, desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no início da tarde deste domingo (16), após mais de duas horas e meia de um voo fretado que saiu de Buenos Aires, por volta das 10h, horário de Brasília. O treinador argentino veio acompanhado de três membros da comissão técnica, dois auxiliares técnicos e um auxiliar de preparação física.

Em rápida declaração à imprensa no saguão de desembarque, ele afirmou que está muito feliz, saudou a Massa atleticana e prometeu dar continuidade ao ciclo de vitórias. “Vamos seguir com a sequência de títulos conquistados por Cuca em 2021. Estou muito feliz de estar aqui, e agora vamos trabalhar”, afirmou.

O argentino, naturalizado mexicano, foi oficializado comandante do time alvinegro para esta temporada na última quinta-feira (13).

TORCEDORES FALAM SOBRE EXPECTATIVA DO NOVO TÉCNICO

A chegada do novo comandante do Galo ao aeroporto foi acompanhada por alguns torcedores que decediram fazer do momento uma oportunidade de lazer. Como é o caso do casal Klauss Dornas, 37, e Grazielle Nunes, 37, que vieram com os filhos Vitor, de 5 anos, e Malu, de 2 aninhos, de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles trouxeram uma lembrancinha: um boné preto escrito “Aqui é Galo” em letras douradas.

“Poder recepcionar o El Turco é um grande prazer pra gente. E o Atlético, se não o principal lazer, é um dos. Então aproveitamos este momento de folga para recebê-lo”, disse Klauss.

Por sua vez, Grazielle comentou sobre a expectativa em relação ao novo treinador. “Viemos com as crianças para mostrar que apoiamos o Galo em todos os momentos e também dar boas-vindas ao novo técnico para que ele tenha um bom ano de sucesso”, afirmou. “Espero que ele continue esse ano tão mágico que foi 2021, que ele matenha o foco e a união do elenco, para que seja vitorioso, mais uma vez”, arrematou.

De passagem pelo terminal, o torcedor atleticano Renan Baldoni, 31, é agricultor e veio da cidade de Santo Antônio do Amparo para buscar a mãe no aeroporto. Ao saber que o novo técnico desembarcaria, não perdeu a oportunidade de fazer uma foto da cena. “A expectativa sobre ele é muito grande. Pesquisei muito sobre ele e gostei do que eu vi e, com certeza, estaremos levando (taças e vitórias) esse ano de novo. Espero que ele se adapte muito bem a Belo Horizonte e traga muitas felicidades para os torcedores”, disse.

CAMINHOS QUE JÁ SE CRUZARAM

As histórias de Atlético e Mohamed se cruzaram em um dos capítulos mais épicos do clube. Em 2013, o argentino era o treinador do Tijuana, adversário do Galo nas quartas de final da Libertadores daquele ano. O alvinegro eliminou os mexicanos em uma atuação épica do goleiro Victor, sendo campeão posteriormente.

Antonio El Turco Mohamed, de 51 anos, estava sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Monterrey-MEX. Além do clube mexicano, ele trabalhou no Huracán-ARG, América-MEX, Celta de Vigo-ESP e Tijuana, também do México. Por estar desempregado, o negócio com o Galo aconteceu mais facilmente.

El Turco terá uma comissão técnica enxuta, com mais três pessoas na sua equipe. O técnico ficará no lugar de Cuca, que pediu demissão no fim do ano passado alegando questões pessoais. Dessa forma, o Galo encerrou sua saga por um treinador. O clube tentou os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal e o argentino Eduardo Berizzo. Não houve acordo com nenhum deles.