Godín no Galo: ‘Muito contente por estar nesta grande equipe’, diz novo reforço

Uma das principais contratações do Atlético para para a temporada 2022, o zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos, desembarcou na noite do último sábado (15) no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. O experiente jogador chega para substituir o paraguaio Junior Alonso, vendido ao Krasnodar, da Rússia, por quase R$ 50 milhões.

Em entrevista à TV Galo, Godín falou sobre as expectativas de voltar à América do Sul para jogar pelo Atlético.

“As expectativas são grandes porque estou chegando à um clube de peso que vem de uma temporada em que ganhou praticamente tudo. E o desejo e a aposta do clube é seguir ganhando partidas e tentar novos títulos. Existe uma grande expectativa e estou muito entusiasmado por estar nessa grande equipe hoje”, afirmou o capitão da Seleção Uruguaia.

Ganhador de grandes títulos na Europa, Godín falou ainda sobre o que o motivou a aceitar a proposta do Atlético.

“Vir a um grande clube, que é campeão, com grandes jogadores, e isso motivou a querer fazer parte desse grupo e contribuir com meu grãozinho de areia e ajudar com meu trabalho”, revelou Godín. “Prometo muito sacrifício e respeito aos meus companheiros e a esta camisa e torcida. Meu desejo é seguir ganhando em uma grande equipe da América do Sul. Acredito que isso seja a coisa mais bonita para um jogador de futebol”, complementou o defensor.

De volta ao futebol sul-americano depois de quase 15 anos em clubes europeus, Diego Godín assinou com o Galo até dezembro e com possibilidade de renovação por mais uma temporada.