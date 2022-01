Motorista fica ferido após bater na traseira de outra carreta em Francisco Sá

Um acidente terminou com um motorista de 48 anos ferido, na tarde deste domingo (16), após ele bater a carreta que ele conduzia na traseira de outro veículo de carga, na BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais.

A batida, registrada por volta de 13h30 no km 490 da rodovia, envolveu duas carretas que seguiam no mesmo sentido. Segundo os bombeiros, um dos veículos de carga perdeu o controle e acabou colidindo na traseira do veículo que seguia logo em frente.

Com o impacto, a cabine da carreta ficou completamente retorcida. Os militares encontraram o homem consciente e colaborativo, com possíveis fraturas dos membros inferiores, preso às ferragens. Já o condutor do outro veículo, de 68 anos, não sofreu ferimentos.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima foi retirada e entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Hospital Municipal de Francisco Sá.

“A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local para suporte e organização do trânsito. A rodovia foi interditada nos dois sentidos até a finalização dos trabalhos das equipes envolvidas”, completou o Corpo de Bombeiros.