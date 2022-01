Passaporte vacinal já é exigido nos restaurantes de São Paulo

O setor de bares e restaurantes da capital paulista corre para tentar evitar a reativação das restrições de atendimento impostas em diversos momentos desde o início da pandemia.

Uma das medidas adotadas nos últimos dias é a exigência do comprovante de vacinação. O passaporte vacinal chegou a ser anunciado em São Paulo, mas ficou opcional na capital. Em cidades da região Nordeste, a exigência levou a uma “confusão tremenda”, disse Leandro Menezes, da Abrasel (associação de bares e restaurantes) na Bahia.

Em São Paulo, o Cuia Café, restaurante da chef Bel Coelho no centro da capital, passou a exigir a apresentação do comprovante de vacinação com duas doses no sábado (15). No Mescla, do chef Checho Gonzales, a exigência também passou a valer no sábado.

Por meio do perfil do restaurante no Instagram, Checho Gonzales disse que o comprovante poderá será em papel ou pelo aplicativo do Conecte SUS, do Ministério da Saúde. “Nossa classe foi muito afetada nesses dois anos de pandemia, precisamos nos cuidar e cuidar dos nossos clientes”, disse Gonzales, no Instagram.

Quem foi vacinado na cidade de São Paulo também consegue emitir o passaporte no e-saude, aplicativo da rede pública de atendimento da capital.

O Borgo Mooca, no bairro de mesmo nome na zona leste da capital, comunicou a decisão no Instagram. A administração do restaurante disse que o comprovante passa a ser exigido para proteger “nossa família, as famílias de nossos colaboradores, dentro do cenário atual”.

Para entrar no estabelecimento, o cliente precisará demonstrar ter ao menos duas doses de vacina. O mesmo foi anunciado pelo Bar dos Arcos, no Theatro Municipal, na praça Ramos de Azevedo, no centro. A pizzaria Bocada’s, com unidades na Barra Funda e na Vila Madalena começou a exigir o comprovante na sexta-feira (14).