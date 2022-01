Real Madrid bate o Athletic Bilbao e conquista Supercopa da Espanha

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 na tarde deste domingo (17), na final da Supercopa da Espanha. Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti chegou ao seu 12º título da competição.

Superior na primeira etapa, a equipe da capital espanhola abriu o placar aos 36 minutos. Luka Modric arrancou, tocou para Rodrygo, recebeu de volta na entrada da área e, de primeira chutou no ângulo do goleiro Simón. Foi o primeiro gol do croata, eleito melhor jogador do mundo em 2018, nesta temporada.

Logo no início da segunda etapa, aos 6 minutos, Benzema recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou no braço de Yeray Álvarez. Pênalti, marcado com auxílio do VAR. O próprio Benzema cobrou e ampliou a vantagem para 2 a 0.

A partir daí a partida ficou mais travada. O Athletic incomodou em lances pontuais, como a cabeçada de Raúl Garcia aos 18 minutos, que passou perto do gol de Courtois.

Já no fim da partida, aos 41, conseguiu um pênalti. Raúl García, de novo, cabeceou e a bola bateu no braço do brasileiro Éder Militão. O juiz marcou pênalti, com a ajuda do VAR, e expulsou Militão. García cobrou forte, no meio do gol, mas Courtois defendeu com o pé.

Como um todo, porém, o Real Madrid conseguiu se defender bem e segurar o resultado até o apito final.

A Supercopa da Espanha é um quadrangular que reúne campeão e vice do Campeonato Espanhol e campeão e vice da Copa do Rei da temporada anterior. É disputada neste formato desde 2019, e a final deste domingo reuniu as duas únicas equipes que já venceram o torneio nestes moldes. O Real Madrid agora a conquistou duas vezes (2019/20 e 2021/22), e o Athletic Bilbao venceu na temporada 2020/21.

A competição aconteceu na Arábia Saudita porque a Federação Espanhola fechou um contrato de três anos com o país do oriente médio para disputá-la ali. O órgão costuma levar disputas para fora de suas fronteiras para aumentar sua audiência e receita.

Nas semifinais, disputadas durante a semana, o Real Madrid venceu o Barcelona por 3 a 2, na prorrogação, enquanto o Athletic superou o Atletico de Madrid por 2 a 1.

O Real Madrid volta a campo na quinta (20), às 15h, quando enfrenta o Elche pela Copa do Rei, fora de casa. Já o Athletic, no mesmo dia e hora, e pela mesma competição, recebe o Barcelona no País Basco.

A equipe de Madri lidera o campeonato espanhol, com 49 pontos (cinco a mais que o vice-líder Sevilla). A de Bilbao é a nona colocada, com 28.