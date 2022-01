Siakam brilha com triplo-duplo e lidera vitória dos Raptors sobre os Bucks

O Toronto Raptors venceu o Milwaukee Bucks por 103 a 96 na noite do último sábado (15), em uma partida de boas atuações individuais para as duas equipes, porém com um pouco mais de brilho do lado canadense. Pascal Siakam fez os mesmos 30 pontos que o astro Giannis Antetokounmpo e foi além, cravando um triplo-duplo ao pegar dez rebotes e contribuir com dez assistências, enquanto o grego teve seis rebotes e quatro passes para cestas.

Esse foi apenas o segundo triplo-duplo da carreira de Siakam, que teve a excelente apresentação acompanhada por um também inspirado OG Anunoby, autor de outros 24 pontos para ajudar os Raptors na construção do placar. Com o resultado, o time canadense celebra a terceira vitória sobre os Bucks na atual temporada regular.

“Eu simplesmente tento entrar em quadra toda noite com a mesma intensidade e a mesma energia. “Acho que a gente jogou bem esta noite. Nós estávamos leves e movimentando a bola, e simplesmente jogando o nosso estilo de basquetebol”, disse o grande nome da noite, Pascal Siakam.

A vitória deixa o Toronto Raptors na oitava colocação da Conferência Leste, na qual a briga pelas primeiras posições está bastante equilibrada. O derrotado Milwaukee Bucks, aliás, é um dos times que brigam na parte de cima, atualmente na quarta colocação. Acima dele, estão Miami Heat, em terceiro, Brooklyn Nets, em segundo, e Chicago Bulls, em primeiro. Todos jogaram no sábado.

Apesar da liderança, os Bulls vivem um momento ruim, não à toa somaram a terceira derrota consecutiva ao serem derrotados por 114 a 112 pelo Boston Celtics. Como indica o placar, a partida foi muito equilibrada e decidida na reta final. Robert Williams foi o grande nome do duelo, já que acertou um par de lances livres quando faltavam 9.7 segundos para o fim.

“É um momento que todo mundo nessa liga espera e quer. Estou feliz por ter conseguido. Estou feliz porque meus companheiros me apoiaram, isso aumentou minha confiança”, disse Williams, que marcou 14 pontos e pegou 13 rebotes durante a vitória dos Celtics, 11º colocado do Leste.

Enquanto isso, em Nova York, o Brooklyn Nets contou com 27 pontos e 15 assistências da estrela James Harden para construir uma vitória por 120 a 105 sobre o New Orleans Pelicans. Na Flórida, o Miami Heat perdeu por 109 a 98 para o Philadelphia 76ers, em mais uma partida com duplo-duplo. O autor foi Joel Embiid, com 32 pontos, 12 rebotes e três assistências.

Veja os resultados de sábado (15):

Milwaukee Bucks 96 x 103 Toronto Raptors

Washington Wizards 110 x 115 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 108 x 117 New York Knicks

Brooklyn Nets 120 x 105 New Orleans Pelicans

Miami Heat 98 x 109 Philadeplhia 76ers

Oklahoma City Thunders 102 x 107 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 114 x 112 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 101 x 94 LA Clippers

Denver Nuggets 133 x 96 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 108 x 92 Orlando Magic