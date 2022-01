Superliga: Sada Cruzeiro estreia na temporada com vitória sobre o Vôlei Renata

Depois de quase um mês fora de combate, o Sada Cruzeiro voltou à quadra na noite deste domingo (16), pela Superliga Masculina de vôlei. Mesmo atuando fora de casa, o time estrelado iniciou a temporada de forma positiva, ao bater o Vôlei Renata por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 28/26).

O confronto no ginásio do Taquaral, em Campinas, valeu pela segunda rodada do returno da competição, embora tenha sido o compromisso de estreia da Raposa em 2022. Isso porque o duelo contra o Farma Conde Vôlei São José, pela primeira rodada, foi transferido para 15 de fevereiro, devido ao surto de Covid-19 que acometeu a equipe do técnico Filipe Ferraz nos primeiros dias do ano.

Com o triunfo no interior paulista, o Cruzeiro chega aos 29 pontos e segue na segunda colocação, atrás do Fiat Gerdau Minas, com 33. Na próxima rodada da Superliga, a Raposa visita o Montes Claros América Vôlei, sábado (22), às 17h45, no ginásio Tancredo Neves, no Norte de Minas. Antes, porém, o time azul enfrenta o Farma Conde Vôlei São José, pela Copa Brasil, quinta-feira (20), às 20h30, em Blumenau.

Para os próximos confrontos, a expectativa é a de que a equipe do Barro Preto possa contar com o ponteiro cubano López, ausente nesta noite porque ainda cumpre o protocolo de isolamento, após ter se contaminado pelo coronavírus.

O oposto Wallace foi eleito o melhor em quadra e levou o Troféu Viva Vôlei. “Tivemos casos de Covid, de influenza, e o time vai se reajustando, se readequando. Cada jogador que está em quadra sabe cumprir o seu papel, a sua responsabilidade. Por isso, nosso time é grande e briga sempre. O Campinas sempre dá trabalho e é difícil retomar o ritmo de novo. Por isso, é muito importante essa vitória. A gente vai brigar para chegar em primeiro”, comentou o camisa 8 da Raposa.

O jogo

O primeiro set foi bastante equilibrado, com ligeira vantagem do Vôlei Renata, que chegou muito perto de levar a melhor. Contudo, quando a parcial se encaminhava para o momento decisivo, o oposto Wallace assumiu o comando da partida e foi fundamental para a vitória mineira por 25 a 23.

A segunda parcial foi de domínio mineiro, sem sustos. Se Wallace foi o nome do set anterior, neste, coube ao ponteiro Rodriguinho liderar o ataque cruzeirense, aproveitando-se da boa distribuição de jogo do levantador Fernando Cachopa. Diferentemente da primeira parcial, o Cruzeiro assumiu a dianteira do placar e fechou em 25 a 16.

Os donos da casa tentaram reagir no terceiro set. Ajustaram o passe, o ataque e voltaram a equilibrar o confronto. As duas equipes disputaram ponto a ponto. Mas, no fim, prevaleceu o melhor voleibol estrelado, que fechou a parcial em 28/26.