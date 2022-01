Vacinação infantil: BH não registrou reações adversas em crianças

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou na tarde deste domingo (16) que até o momento não houve registro de efeitos adversos nas 2.843 crianças vacinadas contra a Covid-19 na cidade.

“Caso o público apresente alguma reação adversa, os pais devem procurar a unidade de saúde para notificação do caso e orientações”, orienta a administração municipal.

No momento, estão sendo vacinadas crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas de 5 a 11 anos. A PBH projeta que este grupo seja formado por 13.500 pessoas.

Não haverá reserva de imunizante: a primeira remessa da vacina pediátrica da Pfizer que foi recebida será utilizada na aplicação da primeira dose.

“Todas as vacinas contra a Covid-19 em uso no país podem apresentar efeitos adversos, sendo a maioria absoluta classificada como leve. Os efeitos leves e transitórios podem durar de 24 a 48h e as equipes de vacinação são orientadas e preparadas para repassar todas as informações à população no momento da aplicação do imunizante”, disse a PBH.

“A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é imprescindível a vacinação contra a Covid-19, já que esta é a medida mais eficaz no combate à infecção pelo Sars-CoV-2”, conclui a administração municipal.