Veja onde assistir ao prêmio de melhor do mundo da Fifa nesta segunda (17)

A premiação Fifa The Best 2021, que escolhe os melhores jogadores de futebol da temporada passada, acontece nesta segunda-feira (17), a partir das 15h, em Zurique, na Suíça, cidade-sede da entidade.

Quem quiser acompanhar a cerimônia ao vivo deve fazê-lo por meio dos canais oficiais da Fifa: seu site, fifa.com, ou seu canal no Youtube.

Os finalistas no futebol masculino são o argentino Lionel Messi, do PSG, maior vencedor do prêmio, com seis conquistas, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, atual vencedor, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

Há também um prêmio específico para goleiros, e o italiano Gianluigi Donnaruma, do PSG, o senegalês Édouard Mendy, do Chelsea, e o alemão Manuel Neur, do Bayern de Munique, são os finalistas.

A premiação se estende também ao futebol feminino. A espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, a também espanhola e atleta da equipe catalã Jenni Hermoso e a australiana Sam Kerr, do Chelsea, disputam o prêmio entre as atletas de linha.

A alemã Ann-Katrin Berger, do Chelsea, a chilena Christiane Endler, do PSG, e a canadense Stéphanie Labbé, também do PSG, são as candidatas entre as goleiras.

Além dos melhores jogadores, a entidade também anunciará o vencedor do Prêmio Puskas, concedido ao autor do gol mais bonito da temporada.

Estão na disputa o argentino Eric Lamela, do Sevilla, por um gol marcado ainda nos tempos de Tottenham, contra o Arsenal, de letra, o tcheco Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, por um gol marcado com sua seleção contra a Escócia, na Eurocopa, anotado do meio de campo, e o iraniano Mehdi Taremi, do Porto, por um gol meio de voleio, meio de bicicleta, marcado contra o Chelsea.