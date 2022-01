América: após cirugia no coração, Cavichioli passa bem

O goleiro do América, Matheus Cavichioli, foi submetido a uma angioplastia na manhã desta segunda-feira (17) e passa bem, conforme divulgou o clube por meio de uma nota oficial. O procedimento tem como finalidade a introdução de um catéter em determinada artéria para aumentar o fluxo sanguíneo até o coração.

Ainda segundo o clube, Cavichioli seguirá internado pelos próximos acompanhado da equipe médica do hospital Mater Dei, onde o procedimento foi realizado, além do departamento médico do clube, que nesta segunda contou com a presença de Leandro Penna durante a intervenção.

Ainda não há data estipulada para que o goleiro retorne à sua rotina normal cmo atleta de futebol e o clube garantiu que será o único meio para se informar a respeito da recuperação do atleta.

“O departamento médico do clube concederá um pronunciamento nos próximos dias, detalhando o procedimento e o processo de reabilitação a que será submetido o goleiro americano. O América ainda esclarece que todas as informações oficiais a respeito do procedimento e recuperação de Cavichioli serão comunicadas apenas pelo clube e pela equipe médica do clube”, diz um trecho da nota oficial.

O cluibe ainda fez questão de agradecer pelas manifestações de apoio dos torcedores e por órgãos de imprensa.

Leia a nota na íntegra:

“O América informa que o goleiro Matheus Cavichioli passou por um procedimento cardíaco na manhã desta segunda-feira, realizado com sucesso pela equipe médica do Hospital Mater Dei e acompanhado pelo Departamento Médico do Clube. No procedimento, foi realizada a angioplastia de uma artéria parcialmente obstruída no coração do atleta.

Matheus Cavichioli permanecerá sendo acompanhado pela equipe médica envolvida na intervenção e pela equipe de cardiologia do hospital nos próximos dias.

O diagnóstico e o procedimento foram acompanhados pelo médico do América, Dr. Leandro Penna, profissional especializado em clinica médica com pós-graduação e mestrado em Medicina do Esporte.

O Departamento Médico do Clube concederá um pronunciamento nos próximos dias, detalhando o procedimento e o processo de reabilitação a que será submetido o goleiro americano. O América ainda esclarece que todas as informações oficiais a respeito do procedimento e recuperação de Cavichioli serão comunicadas apenas pelo Clube e pela equipe médica do Clube.

O América Futebol Clube, por meio desta nota, também agradece calorosamente a todas as manifestações de apoio, fé e carinho demonstradas por torcedores, clubes de futebol e veículos de imprensa ao goleiro Matheus Cavichioli. Temos a certeza que esse incentivo será de grande valia para que o atleta se recupere da melhor maneira possível”.