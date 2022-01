América: presidente elogia Fábio e confirma interesse em ex-cruzeirense

“Gosto muito dele, e pode jogar no América. Não fiz contato ainda, mas é um nome”. Desse modo, Alencar da Silveira Júnior, presidente do Coelho confirmou ao Super.FC o interesse na contratação do goleiro Fábio, ex-Cruzeiro. A informação foi divulgada inicialmente pela TV Alterosa. O nome do ex-camisa 1 da Raposa surgiu após o problema cardíaco detectado em Matheus Cavichioli, titular e um dos destaques na Série A do ano passado.

O jogador de 35 anos foi submetido a uma angioplastia nesta segunda-feira (17), para a introdução de um catéter em determinada artéria que estava obstruída. Segundo o departamento médico do clube, o procedimento foi bem-sucedido e, nos próximos dias, vai detalhar a situação do atleta.

Como Cavichioli não tem previsão de retorno aos gramados, a diretoria do América segue em busca de um goleiro para a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No último sábado, o próprio Alencar informou ao Super.FC que mais de 12 goleiros tinham sido oferecidos ao clube, desde que o problema com Cavichioli se tornou público.

Além de Fábio, também houve especulação em relação a Jaílson. O ex-palmeirense foi anunciado como reforço no Cruzeiro, mas a negociação não se concretizou após a venda do clube para o grupo de Ronaldo Nazário. Neste caso, porém, presidente do Coelho negou que tenha sido feita proposta ao jogador.